Niềm vui mùa xuân này

Xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần đại đoàn kết và truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Những căn nhà mới lần lượt hoàn thành đã thắp sáng niềm tin, mở ra hy vọng đổi đời cho hàng nghìn hộ nghèo, hộ chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên quê hương Đất Tổ.

Lãnh đạo xã Sơn Lương tặng quà cho gia đình anh Nguyễn Huy Bằng, khu Đại Phú, xã Sơn Lương trong ngày về nhà mới.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân và sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã trở thành điểm nhấn nổi bật trong công tác an sinh xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng cộng đồng bền vững, nhân văn và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, các lực lượng đã đóng góp hơn 32 nghìn ngày công lao động giúp các hộ xây dựng, sửa chữa, vận chuyển vật liệu, san mặt bằng..., trong đó, lực lượng Quân đội hỗ trợ 19.288 ngày công, lực lượng Công an, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân hỗ trợ 12.865 ngày công; hỗ trợ tổng số gần 16 nghìn lượt phương tiện, máy thi công, các cơ quan, tổ chức, cá nhân còn hỗ trợ các vật liệu xây dựng khác như xi măng, gạch, sắt thép, cát, sỏi, sơn...

Nhà ở là nhu cầu thiết yếu, là điều kiện quan trọng để mỗi gia đình ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Nhưng với nhiều hộ nghèo, hộ yếu thế, việc xây dựng căn nhà vững chãi là điều rất khó. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát, hàng nghìn gia đình khó khăn đã có được mái ấm mơ ước. Nhà đại đoàn kết không chỉ là ngôi nhà che nắng, che mưa mà còn là chỗ dựa để người dân “an cư lạc nghiệp” mạnh dạn đổi thay cuộc sống, trẻ em có góc học tập sạch đẹp, người lớn yên tâm lao động, cộng đồng thêm gắn bó khi cùng nhau góp công, góp của dựng nhà cho những hộ khó khăn. Chính sự vào cuộc chủ động, kết nối đa dạng các nguồn lực của Mặt trận Tổ quốc đã làm nên sức lan tỏa ấy.

Phía sau những con số trên là những câu chuyện xúc động, đầy tính nhân văn về sự sẻ chia, tình đoàn kết. Xuân này đối với gia đình ông Bùi Văn Thắng ở xóm Tiềng, xã Thung Nai nhân thêm niềm vui, bởi bao năm sống trong căn nhà dột nát, mỗi mùa mưa bão đều nơm nớp lo sợ. Ông Thắng xúc động chia sẻ: "Căn nhà mới là điều gia đình tôi chưa từng dám mơ đến. Giờ được ở nhà mới, tôi thấy khỏe hẳn ra".

Không chỉ gia đình ông Thắng, mà 13 nhân khẩu trong gia đình ông Sùng A Giàng ở khu Mỹ Á, xã Thu Cúc cũng phấn khởi được đón mùa xuân mới trong ngôi nhà được xây dựng từ tình đoàn kết. Để hoàn thành được ngôi nhà này, ngoài số tiền hỗ trợ của Nhà nước, bà con dân bản, lực lượng Công an, Quân đội cũng thường xuyên hỗ trợ ngày công tháo dỡ nhà, đào móng và dọn dẹp giúp gia đình ông Sùng A Giàng đẩy nhanh tiến độ để gia đình sớm an cư trong căn nhà vững chắc. Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng chung niềm vui được đón xuân trong ngôi nhà mới như gia đình bà Phan Thị Oanh ở khu 5, xã Phùng Nguyên; ông Nguyễn Huy Bằng ở khu Đại Phú, xã Sơn Lương; ông Nguyễn Đình Nhạc ở xã Hùng Việt; chị Phùng Thị Hương ở khu Cón, xã Thu Cúc; bà Phạm Thị Dung ở xã Vạn Xuân; bà Hà Thị Khươm, khu Thừ 1, xã Lai Đồng...

Đặc biệt xúc động là câu chuyện của vợ chồng ông Thiều Mạnh Trọng đã bước sang tuổi 90 ở xã Đồng Lương. Ngôi nhà 40 năm tuổi thường xuyên ngập nước, con trai út chậm chạp, vợ ông thuộc diện khuyết tật nặng. Nhờ sự hỗ trợ từ Nhà nước, cộng đồng và các mạnh thường quân, chỉ hơn 2 tháng, căn nhà kiên cố đã được hoàn thành. Ông Trọng chia sẻ trong niềm vui: “Cả đời tôi chưa từng nghĩ có ngày gia đình mình được ở trong ngôi nhà to, kiên cố thế này. Trước đây nhà dột nát, mưa thì ướt hết, con trai lại yếu ớt, chậm chạp nên chúng tôi vô cùng lo lắng. Giờ có nhà mới, chúng tôi yên tâm lắm! Cảm ơn chính quyền, các nhà hảo tâm và bà con họ hàng đã giúp đỡ”.

Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh thống nhất hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà xây mới, 30 triệu đồng/nhà sửa chữa; riêng hộ nghèo không có khả năng đối ứng có thể được hỗ trợ tối đa 130 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo”. Năm 2025, toàn tỉnh đã hoàn thành xóa 10.801 nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo và người dân tộc thiểu số thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó xây mới 7.479 căn, sửa chữa 3.322 căn, hoàn thành 100% kế hoạch.

Niềm vui của vợ chồng ông Thiều Mạnh Trọng, xã Đồng Lương bên ngôi nhà mới.

Từ sự chung tay, đồng lòng của toàn xã hội đã tạo nên sức mạnh to lớn, biến việc tưởng chừng khó khăn, lâu dài thành kết quả cụ thể, rõ nét với phương châm “mỗi người giúp một tay, mỗi gia đình san sẻ một phần, ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít”. Bên cạnh huy động nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp, một số địa phương còn huy động thêm bằng cách vận động hỗ trợ vật tư: Xi măng, sắt thép, gạch, cửa gỗ, bàn ghế... vẫn sử dụng được từ những gia đình không có nhu cầu để giúp các hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát; vận động các cửa hàng bán nguyên vật liệu xây dựng bán hàng “lợi nhuận 0 đồng”, bán giá gốc vật liệu xây dựng... nhằm góp phần giảm bớt khó khăn về phần kinh phí đối ứng xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Mỗi căn nhà là “một món quà”, “một mái ấm”, “một tình thương” thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào; qua đó hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng; khẳng định những giá trị nhân văn và truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta; góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là động lực để hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống và góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ngày một khang trang, văn minh... Những ngôi nhà đại đoàn kết không chỉ là chỗ ở, mà còn là nơi nuôi dưỡng hy vọng, là nền tảng để mỗi gia đình xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Từ sự đồng lòng của toàn xã hội, những giá trị nhân văn bền vững đã được khẳng định, làm sáng lên hình ảnh con người Đất Tổ nghĩa tình.

Phương Thanh