Anh Nguyễn Văn Xuân bền bỉ lan tỏa yêu thương

Gần một thập kỷ qua, anh Nguyễn Văn Xuân, chủ cơ sở nội thất ô tô Lộc Sen (phường Hòa Bình), vẫn miệt mài, bền bỉ gieo mầm nhân ái, duy trì ngọn lửa ấm áp cho hàng trăm mảnh đời yếu thế. Hành trình đó là câu chuyện sâu sắc về lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Từ lâu cái tên Nguyễn Văn Xuân đã không còn xa lạ với đồng bào vùng sâu, vùng xa, những nơi cuộc sống còn nhiều gian khó. Trung tuần tháng 11, chúng tôi tình cờ gặp anh trong một chuyến công tác tại xã vùng núi Cao Sơn- nơi đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều gian khó. Người đàn ông có vẻ ngoài giản dị, có phần khắc khổ nhưng ánh mắt đầy niềm vui, đang cùng anh, chị em đoàn thiện nguyện tận tay trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tình thương yêu như xua tan cái giá lạnh đầu đông.

Anh Nguyễn Văn Xuân (đứng thứ 4 từ trái sang) cùng đoàn thiện nguyện tặng quà, chia sẻ với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn xã Cao Sơn

Trong vòng gần một năm nay, anh Xuân miệt mài đến với những cung đường cheo leo, những bản làng xa xôi để chia sẻ tấm lòng thiện nguyện đến với đồng bào vùng khó khăn. Khi nhiều vùng ở miền Bắc hứng chịu mưa lũ, trượt sạt, chia cắt khó khăn, anh Xuân cùng các đội thiện nguyện lặn lội, quyên góp vật tư, lương thực, thực phẩm, tiền mặt hỗ trợ bà con. Anh tâm niệm một điều giản dị: “Một ngày cho đi là được nhận lại với tinh thần nhẹ nhàng”. Triết lý này là động lực để anh bền bỉ ngày này qua tháng khác làm thiện nguyện.

Anh Xuân đến với bà con và trẻ em vùng khó khăn

Từ lâu nay, Trung tâm Công tác xã hội Hòa Bình là điểm đến đầy yêu thương của những trẻ em và của chính anh Xuân.

Anh Xuân được vinh danh là Tấm gương thiện nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025

Em Nguyễn Nhật Long, một em nhỏ tại Trung tâm, xúc động: Được nhận ở bố Xuân tình cảm của người cha luôn ân cần, yêu thương chăm sóc cuộc sống, chỉ bảo hỏi han. Chúng con có cảm giác như được sống trong một gia đình nhà ấm đầy thương yêu.

Chứng kiến ​​khổ khó, tốn kém của những bệnh nhân nghèo phải chạy thận thận- những người ở các huyện (cũ) xa như Lạc Sơn, Yên Thủy, Mai Châu, Kim Bôi. Năm 2021, sau khi bàn bạc với vợ, anh chị đã quyết định xây dựng một khu nhà trọ miễn phí ngay cạnh Bệnh viện Đa khoa Tỉnh.

Khu nhà trọ được anh trang thiết bị đủ tiện nghi, từ ti vi, tủ lạnh, bình nóng lạnh, quạt mát, đến bếp nấu, bát đĩa... tạo điều kiện cho bệnh nhân và người nhà có nương tựa. Toàn bộ tiền điện, nước được vợ chồng anh Xuân chi trả. Không dừng lại ở đó, anh còn thường xuyên quyên góp gửi gạo, thịt, rau củ, thực phẩm hỗ trợ người bệnh hằng tháng. Khu nhà trọ của anh Xuân thường xuyên có từ 7-10 bệnh nhân chạy thận ở.

Anh Bùi Văn My, sinh năm 1981, ở xóm Rài, xã Mường Vang, là bệnh nhân chạy thận ở tại nhà trọ của anh Xuân. Anh My kể: Bệnh tật đeo bám, kinh tế gia đình kiệt quệ, mỗi chuyến đi viện là một lần đi dạo qua nỗi lo cơm áo, nỗi đau bệnh tật. Giữa lúc khó khăn ấy, mái nhà trọ miễn phí, tình cảm hỗ trợ của anh Xuân là điểm tựa tinh thần giúp người bệnh có thêm niềm tin để tiếp tục điều trị, tiếp tục sống.

Khu nhà trọ nhỏ bé ấy đã thực sự trở thành “mái ấm tình thương”, là mái nhà chung của những bệnh nhân nghèo. Nó không chỉ giúp họ tiết kiệm một khoản chi phí sinh hoạt hữu ích, mà quan trọng hơn, nó trao đổi cho họ niềm tin, nghị lực và cảm giác không bị bỏ rơi để tiếp tục chiến đấu lâu dài với bệnh tật.

Bên cạnh đó, anh còn tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện “Đồng hành cùng bệnh nhân chạy thận”. Đội thiện nguyện của anh tổ chức các bữa ăn miễn phí định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Lê Chung