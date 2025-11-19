Chú trọng bữa ăn ca để công nhân yên tâm lao động, sản xuất

Tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, việc chăm lo bữa ăn ca cho người lao động đã trở thành ưu tiên hàng đầu với quan điểm “sức khỏe công nhân là tài sản vô giá”. Những suất ăn đủ chất, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm không chỉ giúp người lao động duy trì thể lực, mà còn tạo động lực để họ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Đúng 11 giờ 30 phút, tiếng chuông báo hết ca vang lên tại Công ty TNHH Vina Newflex, KCN Bá Thiện 2, xã Bình Xuyên, hàng trăm công nhân tạm gác lại công việc, bước vào khu nhà ăn rộng hơn 500 m2. Tại đây, các món ăn được nấu nóng, trình bày bắt mắt, hương vị thân thuộc khiến ai cũng cảm thấy thoải mái sau buổi làm việc. Trong không khí ấy, những câu chuyện đời thường, chuyện tổ sản xuất khiến bữa trưa thêm phần ấm cúng.

Theo lãnh đạo Công ty, đơn vị luôn duy trì ba tiêu chí khi xây dựng bữa ăn ca: ngon miệng, đủ dinh dưỡng và an toàn. Mỗi ngày bếp phục vụ tới 1.700 -1.800 suất, nhưng nguồn thực phẩm luôn được lựa chọn kỹ, hạn chế tối đa đồ đông lạnh. Hệ thống bếp được bố trí theo quy trình một chiều, chia rõ từng khu vực để đảm bảo vệ sinh. Doanh nghiệp cử cán bộ chuyên trách phối hợp với đơn vị cung cấp suất ăn để xây dựng thực đơn, đánh giá thành phần dinh dưỡng và kiểm tra các nguyên liệu trước khi nhập kho. Những loại thực phẩm không bảo đảm chất lượng tuyệt đối bị loại bỏ ngay.

Việc cân bằng dinh dưỡng bữa ăn ca cho công nhân lao động được các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm, chú trọng

Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, Vina Newflex còn chú trọng lựa chọn đối tác cung cấp suất ăn uy tín. Anh Chu Xuân Phú, đại diện đơn vị cung ứng, chia sẻ rằng hệ thống bếp của họ được vận hành theo quy trình khép kín từ đầu vào đến chế biến.

Nhân sự đều được đào tạo bài bản tại học viện ẩm thực, được trang bị đầy đủ bảo hộ và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Mỗi ngày, nguyên liệu được vận chuyển đến bếp bằng xe lạnh chuyên dụng để đảm bảo độ tươi. Sau khi sử dụng, các khay, bát được rửa và hấp sấy tiệt trùng. Đặc biệt, nhà bếp còn lắp đặt hệ thống cảnh báo để nhắc nhở đầu bếp không rời vị trí trong thời gian nấu, vừa đảm bảo an toàn vừa giữ nguyên hương vị món ăn. Ngoài các món truyền thống, đơn vị còn chuẩn bị bữa ăn theo phong cách Hàn Quốc phục vụ nhóm chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại doanh nghiệp.

Tại Công ty TNHH Nippon Paint Vĩnh Phúc, xã Bình Xuyên, nguyên tắc lựa chọn thực phẩm theo mùa, tươi mới được coi là yêu cầu bắt buộc. Công ty dành nhiều thời gian để khảo sát mong muốn của người lao động, từ đó điều chỉnh khẩu phần ăn phù hợp. Đơn vị cung cấp suất ăn được yêu cầu thay đổi món thường xuyên và nâng cao chất lượng dựa trên góp ý của công nhân. Khu bếp được xây dựng theo mô hình một chiều, trang thiết bị được che chắn tránh côn trùng. Công ty phân công cán bộ theo dõi việc kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn trong 24 giờ. Những công nhân làm thêm trên 4 giờ được hỗ trợ thêm một suất ăn như bữa chính để đảm bảo sức khỏe.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, bữa ăn ca tại các doanh nghiệp trong những năm gần đây đã có bước chuyển rõ rệt cả về dinh dưỡng lẫn an toàn vệ sinh. Các hạn chế từng tồn tại trong khâu lựa chọn thực phẩm, chế biến, lưu mẫu hay vệ sinh bếp đã được doanh nghiệp khắc phục đáng kể. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, đội ngũ trực tiếp nấu ăn được tập huấn thường xuyên; quy trình kiểm thực được tuân thủ nghiêm.

Bữa cơm công đoàn ấm áp góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa đoàn viên với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp

Đặc biệt, năm 2025, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đã triển khai hướng dẫn tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” theo tinh thần chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Mỗi suất ăn có phần giá trị tăng thêm từ nguồn tài chính công đoàn, tối đa 50.000 đồng/người, chưa kể các nguồn vận động xã hội hóa khác. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực và nhân văn sâu sắc, góp phần tạo nên điểm nhấn trong công tác chăm lo đời sống người lao động, đồng thời củng cố mối quan hệ gắn bó giữa đoàn viên với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh sản xuất ngày càng đòi hỏi cao về sức bền, sự tập trung và tính ổn định của lực lượng lao động, việc nâng cao chất lượng dinh dưỡng trong bữa ăn ca không chỉ là trách nhiệm mà còn là chiến lược đầu tư dài hạn của mỗi doanh nghiệp. Một suất ăn đủ chất, cân đối các nhóm dinh dưỡng, được chế biến an toàn và phù hợp khẩu vị sẽ trực tiếp góp phần nâng cao hiệu suất lao động, giảm nguy cơ bệnh nghề nghiệp và tăng sự gắn bó của công nhân với nơi làm việc. Do đó, bên cạnh việc duy trì các tiêu chuẩn hiện có, các doanh nghiệp cần tiếp tục chủ động cải thiện thực đơn, tăng cường thành phần dinh dưỡng, đẩy mạnh kiểm soát chất lượng nguyên liệu và lắng nghe phản hồi từ người lao động.

Lê Minh