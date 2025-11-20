Nòng cốt trong phát triển kinh tế

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp cùng các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đặc biệt là ở nội dung phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống và khuyến khích làm giàu chính đáng...

Người dân xã Phùng Nguyên tích cực sản xuất vụ Đông, nâng cao thu nhập.

Xác định nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí khởi nghiệp, lập nghiệp và tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai sâu rộng đến cơ sở, khu dân cư. MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã vận động các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện các chính sách phát triển kinh tế; đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động; phát triển trang trại, gia trại; chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật; giới thiệu các mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu; tư vấn, hỗ trợ thành lập và nhân rộng mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới; thúc đẩy liên kết chuỗi trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, nâng cao giá trị kinh tế.

MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp với các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Chính sách xã hội để ủy thác, tín chấp, tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên nghèo, cận nghèo và các hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn vay vốn phát triển kinh tế. Nhiều lớp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cũng được mở nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Do đó,

đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người tăng qua từng năm; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo tiếp tục giảm. Quan trọng hơn, khi đời sống được nâng lên, người dân sẵn sàng chung tay đóng góp nguồn lực xây dựng hạ tầng, qua đó thúc đẩy công tác giảm nghèo bền vững.

Giai đoạn 2020 - 2025, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, Nhân dân toàn tỉnh đã tự nguyện hiến trên 7,042 triệu m2 đất, đóng góp hơn 3,5 triệu ngày công lao động và trên 805 tỷ đồng bằng tiền mặt, vật liệu để làm mới, mở rộng đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa và nhiều công trình phúc lợi khác.

Tại xã Phùng Nguyên, những năm qua, MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã vận động Nhân dân tích cực phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,15%, hộ cận nghèo còn 2,31%. Toàn xã có 30 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 7 khu dân cư nông thôn mới thông minh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nguyễn Thị Minh Xuân cho biết: “Nhiệm kỳ qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng Nhân dân đã huy động nguồn lực để cải tạo, nâng cấp 9,3 km đường giao thông; bê tông hóa, kiên cố hóa 12,8 km kênh tưới tiêu, đáp ứng nhu cầu sản xuất. Hội viên các đoàn thể đã hiến hàng nghìn m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công, góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới”.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò chủ trì phối hợp, tuyên truyền và vận động Nhân dân nêu cao tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa trách nhiệm cộng đồng. Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh đã vận động và hỗ trợ xây mới hơn 5.000 nhà đại đoàn kết. Bên cạnh đó, chương trình “Tết vì người nghèo” được triển khai rộng khắp, trao tặng hàng trăm nghìn suất quà trị giá hàng trăm tỷ đồng; hỗ trợ sản xuất, khám chữa bệnh, giúp học sinh nghèo vượt khó...

Lệ Oanh