28 học sinh, sinh viên tỉnh Phú Thọ được nhận học bổng “Vững tương lai”

Quỹ học bổng “Vững tương lai” do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập nhưng hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các trường THPT, cao đẳng, đại học, học viện trên cả nước.

Học sinh Bùi Ngọc Yên, Trường THPT Xuân Áng đạt học bổng loại A.

Trong đợt 1 trao học bổng “Vững tương lai” năm học 2024-2025, toàn quốc có 157 học sinh, sinh viên đạt học bổng loại A; 522 học sinh, sinh viên đạt học bổng loại B. Trong đó, tỉnh Phú Thọ có 28 gương mặt tiêu biểu: 9 học sinh đạt học bổng loại A (trị giá 20 triệu đồng/suất), 19 học sinh đạt học bổng loại B (trị giá 5 triệu đồng/suất). Đây là những học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc, có lối sống đẹp, đạo đức tốt, tích cực tham gia phong trào tại nhà trường và địa phương.

Mỗi suất học bổng không chỉ hỗ trợ vật chất, mà còn là sự ghi nhận, nguồn động viên, tiếp thêm niềm tin và động lực cho nhiều học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực không ngừng.

Thu Hà

