3 thực phẩm bảo vệ gan theo lời khuyên của bác sĩ Harvard

Bảo vệ gan không nhất thiết phải đến từ những loại thực phẩm chức năng đắt đỏ. Theo các chuyên gia, chìa khóa ngăn ngừa bệnh gan nằm ngay trong chính căn bếp nếu biết cách lựa chọn thực phẩm thông minh.

Một lá gan khỏe mạnh là nền tảng cho sức khỏe tổng thể nhưng mỗi năm thế giới vẫn ghi nhận khoảng 2 triệu ca tử vong do các bệnh gan. Để góp phần giúp cộng đồng giảm thiểu nguy cơ này, Tiến sĩ Saurabh Sethi - bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa đào tạo tại Harvard và Stanford đã chia sẻ danh sách 3 nhóm thực phẩm quen thuộc giúp phục hồi và bảo vệ gan hiệu quả.

1. Rau họ cải bảo vệ gan

Ăn súp lơ xanh từ 3 - 5 lần mỗi tuần giúp bảo vệ gan.

Nhiều người thường tìm đến các liệu pháp giải độc phức tạp nhưng Tiến sĩ Sethi khẳng định các loại rau họ cải như súp lơ xanh (bông cải xanh), súp lơ trắng và bắp cải mới chính là “siêu thực phẩm”. Chúng chứa các hợp chất tự nhiên hỗ trợ hệ thống thải độc của cơ thể và có đặc tính chống ung thư mạnh mẽ.

Một nghiên cứu từ Đại học Illinois (Hoa Kỳ) công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng cho thấy, ăn súp lơ xanh từ 3 - 5 lần mỗi tuần giúp giảm đáng kể nguy cơ ung thư gan.

Giáo sư Elizabeth Jeffery từ Đại học Illinois giải thích rằng, trong khi chế độ ăn nhiều chất béo kiểu phương Tây làm tăng nguy cơ bệnh gan nhiễm mỡ, thì súp lơ xanh lại đóng vai trò ngăn chặn sự tích tụ mỡ thừa và thúc đẩy quá trình đào thải lipid ra khỏi gan.

2. Cà phê là thức uống buổi sáng giúp tế bào gan khỏi các tổn thương do gốc tự do

Ít ai ngờ rằng thói quen uống cà phê hàng ngày lại là một trong những cách tốt nhất để phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm của bệnh gan.

"Gan hoạt động bền bỉ hơn hầu hết các cơ quan khác và cà phê chính là trợ thủ đắc lực giúp bảo vệ gan." Tiến sĩ Sethi chia sẻ. Các chất chống oxy hóa trong cà phê giúp bảo vệ tế bào gan khỏi các tổn thương do gốc tự do gây ra.

Nghiên cứu năm 2021 tại Anh chỉ ra rằng người có thói quen uống cà phê giảm được nguy cơ tử vong do bệnh gan mạn tính so với người không uống. Lợi ích này đạt tối đa khi duy trì từ 3 đến 4 tách mỗi ngày. Tuy nhiên, một lưu ý “sống còn” từ bác sĩ: Tuyệt đối không thêm đường, vì đường chính là tác nhân triệt tiêu mọi lợi ích và gây hại ngược lại cho gan.

3. Cá béo và các hạt dinh dưỡng - "khắc tinh" của viêm gan

Thay vì những món ăn nhẹ nhiều dầu mỡ, bác sĩ Sethi khuyên mọi người nên chuyển sang các loại hạt và cá béo như cá hồi, cá mòi, quả óc chó, hạnh nhân và hạt dẻ cười. Nhóm thực phẩm này rất giàu omega-3 và chất chống oxy hóa giúp giảm tình trạng viêm trong gan – nguyên nhân hàng đầu dẫn đến xơ gan và các bệnh gan nguy hiểm khác. Hãy thử hạt rang muối biển thay vì khoai tây chiên để vừa thỏa mãn cơn thèm ăn, vừa cung cấp dưỡng chất thiết yếu cho gan.

4. Lời khuyên từ chuyên gia để giúp lá gan khỏe mạnh

Gan là cơ quan kỳ diệu có khả năng tự tái tạo nếu chúng ta cung cấp cho nó nguồn dinh dưỡng phù hợp. Để bắt đầu lộ trình phòng ngừa bệnh gan, Tiến sĩ Sethi khuyến nghị:

Thiết lập chế độ ăn cân bằng, ưu tiên thực phẩm tự nhiên.

Duy trì thói quen uống cà phê nguyên chất mỗi ngày.

Bổ sung ít nhất 3 nhóm thực phẩm nêu trên vào thực đơn.

Bác sĩ lưu ý, trước khi thay đổi chế độ ăn uống hoặc sử dụng bất kỳ liệu pháp hỗ trợ nào, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa để đảm bảo phù hợp với tình trạng sức khỏe mỗi người.

TS (biên soạn) (Theo suckhoedoisong.vn)