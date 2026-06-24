4 nhóm người tuyệt đối không nên chơi pickleball

Phong trào chơi pickleball đang tạo nên một cơn sốt thể thao đại chúng chưa từng có. Từ những em nhỏ, giới văn phòng cho đến người cao tuổi, ai ai cũng hào hứng sắm vợt ra sân vì cho rằng bộ môn này nhẹ nhàng, dễ chơi. Tuy nhiên, chuyên gia y tế cảnh báo: có 4 nhóm người tuyệt đối không nên chơi pickleball.

Sự bùng nổ quá nhanh này vô tình tạo ra một tâm lý chủ quan lớn trong cộng đồng. Thực tế thời gian qua, các sân tập liên tục ghi nhận nhiều ca chấn thương dây chằng, rối loạn nhịp tim, thậm chí là đột tử ngay trên sàn đấu. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo: pickleball không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, và đứng ở góc độ y tế, bộ môn này không dành cho tất cả mọi người.

Để có cái nhìn chuyên sâu và khoa học, PGS.TS. BS Võ Tường Kha - Phó chủ tịch Hội Khoa học Thể thao Việt Nam, Bộ môn Y học thể thao, Trường Đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội - đã đưa ra những khuyến cáo quan trọng về những nhóm đối tượng tuyệt đối cần tránh xa hoặc hạn chế tối đa môn thể thao thời thượng này.

1. Những nhóm người tuyệt đối không nên ra sân chơi pickleball

Dù được mệnh danh là môn thể thao quốc dân có tính kết nối cao, các chuyên gia y tế khẳng định pickleball chống chỉ định hoặc yêu cầu kiểm soát cường độ cực kỳ nghiêm ngặt đối với các nhóm sức khỏe sau:

1.1 Người có bệnh lý tim mạch chưa ổn định

Những trường hợp bị suy tim, cao huyết áp chưa kiểm soát được, có tiền sử bệnh mạch vành hoặc bị rối loạn nhịp tim tuyệt đối không được tự ý ra sân. Áp lực vận động ngắt quãng của môn chơi dễ kích hoạt các cơn đau thắt ngực hoặc ngưng tim đột ngột.

1.2 Người có bệnh lý xương khớp cấp tính

Người đang bị viêm khớp, thoái hóa khớp ở giai đoạn nặng, hoặc những bệnh nhân mới trải qua phẫu thuật cơ xương khớp chưa hồi phục hoàn toàn cần tránh xa bộ môn này. Việc di chuyển giật cục và hạ thấp trọng tâm liên tục sẽ phá hủy các khớp xương đang tổn thương.

1.3 Người đang mắc bệnh truyền nhiễm hoặc đang hồi phục

Khi cơ thể vừa trải qua một đợt ốm, hệ miễn dịch và hệ tim mạch còn rất yếu. Việc gắng sức tập luyện lúc này vô cùng nguy hiểm, dễ dẫn đến tình trạng suy kiệt hoặc biến cố tim phổi.

Trẻ em và phụ nữ mang thai dễ bị tổn thương khi chơi pickleball.

1.4 Phụ nữ mang thai, trẻ em, người già có nhiều bệnh nền phối hợp

Đây là nhóm đối tượng đặc biệt dễ tổn thương. Nếu không có sự kiểm tra và giám sát chặt chẽ của bác sĩ về tình trạng thể chất, tim mạch, hô hấp và cơ xương khớp dưới các mức độ lượng vận động khác nhau, nhóm này tốt nhất không nên tham gia.

2. Hiểm họa từ việc đốt cháy giai đoạn ở tuổi trung niên

Một trong những thực trạng đáng lo ngại nhất hiện nay là nhóm lứa tuổi U40 đến U60. Nhiều người trong số họ đã lười vận động hoặc không chơi thể thao mạnh suốt nhiều năm, nhưng vì thấy pickleball đang hot nên liền ra sân ngay với cường độ cao. Theo PGS.TS. BS Võ Tường Kha, việc “đốt cháy giai đoạn” thể lực này tiềm ẩn những rủi ro cực kỳ lớn cho sức khỏe:

Đầu tiên là sự quá tải hệ tim mạch. Khi một hệ tuần hoàn đã quen với nhịp sống tĩnh tại bỗng dưng phải chịu áp lực từ các pha bứt tốc, xoay người liên tục, nhịp tim sẽ bị đẩy lên tăng vọt đột ngột. Điều này dễ dẫn đến tình trạng thiếu máu cơ tim cấp tính hoặc kích hoạt các cơn loạn nhịp ác tính quật ngã người chơi.

PGS.TS. BS Võ Tường Kha - Phó chủ tịch Hội Khoa học Thể thao Việt Nam, Bộ môn Y học thể thao, Trường Đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tiếp theo là nguy cơ chấn thương cơ xương khớp nghiêm trọng. Ở tuổi trung niên, hệ thống cơ và dây chằng đã bắt đầu lão hóa, giảm sút độ linh hoạt. Nếu chưa được rèn luyện để thích nghi mà đã lao vào các cú cứu bóng, vặn mình đột ngột, người chơi rất dễ bị đứt dây chằng, rách sụn chêm hoặc trật khớp chân, khớp vai.

Cuối cùng, việc chơi quá sức sẽ dẫn đến tình trạng suy kiệt thể chất. Nhiều người rời sân trong trạng thái mệt mỏi rã rời, gây kiệt sức kéo dài và làm giảm nghiêm trọng khả năng phục hồi tự nhiên của cơ thể.

3. Bộ bài tập tầm soát sức khỏe tối thiểu trước khi mua vợt

Để đảm bảo an toàn cho tính mạng, trước khi quyết định xuống tiền mua vợt và thuê sân, mỗi người dân cần thực hiện các bước tầm soát sức khỏe tối thiểu:

3.1 Tự theo dõi các chỉ số sinh tồn

Người chơi cần đo và kiểm tra huyết áp, mạch đập lúc yên tĩnh cũng như tính toán mạch đập mục tiêu để đảm bảo hệ tuần hoàn nằm trong ngưỡng an toàn.

3.2 Khám chuyên khoa tim mạch

Nên đến các cơ sở y tế để làm điện tâm đồ, siêu âm tim hoặc thực hiện các nghiệm pháp gắng sức nếu có chỉ định. Chuyên nghiệp hơn, người chơi nên gặp các bác sĩ chuyên sâu về tim mạch, hô hấp, cơ xương khớp và y học thể thao để khám gắng sức tim phổi, đánh giá sinh cơ vận động xem trái tim mình chịu đựng được mức lượng vận động nào.

Người trung niên chơi pickleball cần chú ý về thể lực và tim mạch.

3.3 Lắng nghe cơ thể trước khi chơi pickleball

Nếu chỉ leo vài bậc cầu thang hay đi bộ nhẹ mà bạn đã thấy chóng mặt, đau tức ngực, khó thở hoặc hồi hộp đánh trống ngực, đó là dấu hiệu cảnh báo đỏ. Bạn tuyệt đối không được ra sân pickleball trước khi được bác sĩ thăm khám cụ thể.

4. Quy tắc vàng để tận hưởng pickleball một cách an toàn

Để bộ môn này thực sự mang lại sức khỏe thay vì những tai nạn đáng tiếc, người chơi cần nằm lòng bộ quy tắc ứng xử an toàn trên sân được các chuyên gia y học thể thao đúc kết:

• Chuẩn bị dụng cụ chuẩn chỉnh: trang phục, giày và vợt thi đấu hoặc các dụng cụ bảo hộ phải đạt chuẩn, phù hợp theo từng bộ môn, từng mùa thời tiết, cũng như vừa vặn với tuổi tác, giới tính và kích cỡ cơ thể của mình.

• Bắt buộc khởi động kỹ: luôn dành ra tối thiểu từ 10 đến 15 phút trước trận đấu để làm nóng toàn bộ cơ thể, đặc biệt chú trọng các khớp dễ chấn thương như cổ chân, đầu gối, cổ tay và bả vai.

• Tăng tiến cường độ khoa học: tuyệt đối không cố đánh quá lâu hay tham gia các trận đấu căng thẳng ngay từ đầu. Hãy bắt đầu bằng những buổi tập ngắn, nhẹ nhàng và chỉ tăng dần thời gian, cường độ khi thể lực đã thích nghi ổn định.

• Uống đủ nước và nghỉ ngơi: phải bổ sung nước và điện giải đầy đủ trước, trong và sau trận đấu; đồng thời có những khoảng nghỉ hợp lý giữa các séc đấu để tim có thời gian hồi phục.

• Kiểm tra y tế định kỳ: đối với những người chơi đã bước qua tuổi 40, việc khám sức khỏe tổng quát định kỳ là quy định bắt buộc nhằm phát hiện sớm các dị tật hoặc nguy cơ bệnh lý âm thầm.

• Lắng nghe cơ thể để dừng lại đúng lúc: ngừng chơi ngay lập tức nếu xuất hiện các triệu chứng như đau thắt ngực, choáng váng, buồn nôn, hụt hơi hoặc khi mạch đập vượt ngưỡng 85% mạch tối đa, công thức tính nhịp tim tối đa: (=220 - tuổi). Đây là những tiếng cầu cứu khẩn cấp từ cơ thể mà người chơi không được phép phớt lờ.

• Chuẩn bị túi y tế: mỗi người chơi nên tự trang bị một túi y tế cá nhân và luôn sẵn sàng thông tin kết nối với các chuyên gia, cơ sở y tế gần nhất. Trong túi này cần có sẵn các loại thuốc thiết yếu do bác sĩ chuyên khoa tư vấn để dùng khi cần thiết như thuốc huyết áp, tim mạch, trợ hô hấp, thuốc hạ sốt hay xịt chấn thương.

Pickleball là một môn thể thao tuyệt vời để nâng cao đời sống tinh thần và thể chất. Tuy nhiên, nó chỉ thực sự bổ ích khi người chơi tiếp cận nó bằng một thái độ khoa học, hiểu rõ giới hạn của bản thân và từ bỏ thói quen chủ quan trên sân đấu.

Theo suckhoedoisong.vn