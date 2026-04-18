5 điểm đến miền Bắc cho người thích tự lái xe dịp 30/4

Hà Nam, Sa Pa, Hạ Long, Cát Bà, Sầm Sơn là các điểm đến phù hợp cho những ai thích tự lái xe rong ruổi dịp lễ 30/4-1/5.

“Giải nhiệt” với công viên nước tại Hà Nam

Toàn cảnh tổ hợp vui chơi Sun World Ha Nam. Ảnh: Sun Group

Sun World Ha Nam cách trung tâm thủ đô gần một giờ chạy xe, mở cửa đón khách trở lại từ ngày 25/4. Tổ hợp này sở hữu hệ thống trò chơi đa dạng, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Du khách ưa mạo hiểm có cơ hội thử thách bản thân với “Song làn siêu tốc” - hệ thống đường ống trượt đôi xuất hiện lần đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, các gia đình ưu tiên sự thư giãn thường chọn không gian Vịnh Thần Sóng có diện tích rộng hơn 4.600 m2 hoặc thả mình trôi bồng bềnh trên dòng sông lười dài 500 m. Đơn vị vận hành cũng thiết kế riêng phân khu mang tên “Đánh cáo bắt vịt” với hệ thống đường ống trượt tí hon, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cho trẻ nhỏ.

Buổi tối, khách tham quan có thể di chuyển ra khu vực Quảng trường Thời Đại để chiêm ngưỡng màn trình diễn nhạc nước quy mô lớn và ngắm nhìn biểu tượng Trống Đọi Tam khổng lồ phát sáng. Địa phương này còn sở hữu quần thể di sản, điểm đến tâm linh cùng hàng loạt làng nghề truyền thống lâu đời, giúp du khách cân bằng cảm xúc sau những giờ phút vui chơi sôi động.

Trải nghiệm Lễ hội hoa hồng Sa Pa

Hàng nghìn bông hồng được trồng phục vụ du khách trong dịp lễ. Ảnh: Sun Group

Nếu muốn tìm kiếm bầu không khí mát mẻ, du khách có thể lái xe lên Sa Pa. Điểm nhấn của thị xã sương mù dịp này là Lễ hội Hoa hồng 2026 mang chủ đề “Bản giao hưởng hoa hồng”, diễn ra xuyên suốt từ ngày 25/4 đến hết 3/5. Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu cột mốc 10 năm tuyến cáp treo Fansipan vận hành. Tại khu vực thung lũng hoa rộng gần 50.000 m2, ban tổ chức quy tụ hơn 2.000 gốc hồng leo bản địa cùng khoảng 6.000 gốc hồng ngoại nhập quý hiếm như Molineux, Blue Sky hay Kate.

Hàng triệu bông hoa đua nở tạo bối cảnh lãng mạn cho show diễn thực cảnh “Hành trình của hoa”, nơi các nghệ sĩ kể lại câu chuyện tình yêu qua âm nhạc dân gian đương đại và nghệ thuật múa uyển chuyển. Trong hai buổi chiều 25 và 26/4, đường phố Sa Pa sẽ sôi động hơn khi đoàn xe hoa rực rỡ chở hàng trăm nghệ nhân bản địa diễu hành từ Sân Quần đến ngã ba Xuân Viên. Ngoài ra, khu vực Bản Mây tiếp tục tái hiện không gian sinh hoạt của 9 dân tộc thiểu số vùng cao. Du khách cũng có cơ hội dạo bước trên con đường hoa đỗ quyên dài 60 m ở độ cao trên 3.000 m, trước khi tham gia nghi thức thượng cờ thiêng liêng tại đỉnh Fansipan vào sáng 30/4.

Xem pháo hoa và Carnaval Hạ Long

Show công nghệ 3D Mapping “Long Vân Khánh Hội” tại VUI-Fest Ha Long. Ảnh: Sun Group

Từ ngày 25/4, thành phố biển thắp sáng bầu trời đêm khu vực Bãi Cháy bằng chương trình biểu diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao. Hàng nghìn quả pháo cùng hơn 50 hiệu ứng hình ảnh kết hợp ánh sáng từ ngọn hải đăng bờ vịnh tạo nên sân khấu thị giác công phu. Ngay cạnh đó, tổ hợp giải trí đêm VUI-Fest Ha Long hoạt động theo mô hình thương cảng phồn vinh mang lại không khí náo nhiệt xuyên đêm. Tại đây, những hoạt động tương tác đường phố vui nhộn xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ sĩ trình diễn và khán giả.

Tâm điểm của chuỗi sự kiện tại Quảng Ninh dồn vào tối 30/4 khi Carnaval Hạ Long 2026 khai màn tại Quảng trường 30/10 với chủ đề “Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới”. Không gian tổ chức năm nay mở rộng sang cả khu vực Bãi Cháy và Hòn Gai, dự kiến thu hút 50.000 khán giả cùng hàng nghìn nghệ sĩ tham gia trình diễn.

Khám phá chợ xanh sáng tạo ở Cát Bà

Vũ công trình diễn tại VUI-Fest Cát Bà. Ảnh: Sun Group

Cùng nằm trên tuyến du lịch biển vịnh, Cát Bà chỉ cách Hà Nội khoảng hơn hai giờ chạy xe và đang chứng kiến sự thay đổi diện mạo mạnh mẽ.

Từ ngày 25/4, khu chợ xanh sáng tạo VUI-Fest Cát Bà mở cửa đón khách từ 9h30 đến nửa đêm. Không gian giải trí này cung cấp dòng bia thủ công Sun KraftBeer sản xuất trực tiếp trên dây chuyền công nghệ Braukon danh tiếng của Đức. Bên cạnh trải nghiệm ẩm thực, các vũ công trong tạo hình sứ giả vùng đất giả tưởng Saint’s Island liên tục khuấy động không khí bằng vũ điệu lấp lánh, âm nhạc DJ, nghệ thuật múa lửa và ban nhạc sống. Khu chợ còn đề cao xu hướng phát triển bền vững qua các trạm tương tác, nơi du khách trực tiếp đổi vỏ nhựa lấy sản phẩm tái chế hoặc đổi sách cũ lấy cây xanh.

Vui chơi công viên nước và Lễ hội biển Sầm Sơn

Công viên nước Sun World Sam Son với 12 tổ hợp trò chơi sôi động. Ảnh: Sun Group

Sầm Sơn đang tăng tốc đón luồng khách bằng Lễ hội du lịch biển khai mạc tối 25/4 tại quảng trường trung tâm. Lực hút lớn nhất của thành phố biển Thanh Hóa dịp này đến từ quần thể công viên giải trí ngoài trời Sun World Sam Son rộng 33,5 ha. Đội ngũ kiến trúc sư thiết kế cảnh quan và đặt tên hệ thống trò chơi dựa trên nền tảng văn hóa dân gian như truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh hay sử thi “Đẻ đất, đẻ nước” của người Mường.

Nhằm thu hút khách trải nghiệm sớm, công viên nước áp dụng mức giá vé 100.000 đồng một người trong giai đoạn từ 12/4 đến hết 24/4. Du khách có cơ hội tự do khám phá 12 tổ hợp trò chơi trải rộng trên 3 phân khu, hoặc thả mình thư giãn trên dòng Sông Đơ Huyền Thoại, khởi động một kỳ nghỉ lễ đầy năng lượng.

Theo vnexpress.net