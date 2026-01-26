6 lý do bạn nên ăn dâu tây mỗi ngày

Không chỉ được mệnh danh là “nữ hoàng” của các loại quả mọng nhờ hương vị ngọt ngào và vẻ ngoài rực rỡ, dâu tây còn chứa nhiều hợp chất đặc biệt có lợi cho sức khỏe. Dưới đây là 6 lý do chúng ta nên ăn dâu tây mỗi ngày.

1. Dâu tây cung cấp vitamin và khoáng chất cho cơ thể

Dâu tây là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất phong phú, đặc biệt là vitamin C, kali, magie... Đồng thời là nguồn cung cấp carbohydrate phức tạp giàu chất xơ nhưng có hàm lượng calo và chất béo thấp.

Theo dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), trong một cốc dâu tây bổ đôi (152g) chứa:

Calo: 49

Chất béo: 0,5 g

Natri: 1,5 mg

Carbohydrate: 11,7 g

Chất xơ: 3 g

Đường: 7,4g

Protein: 1 g

Vitamin C: 89,4 mg

Kali: 233 mg

Magie: 19,8 mg

Dâu tây rất giàu chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

2. Các hợp chất trong dâu tây bảo vệ tim và hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Các nghiên cứu cho thấy, các loại quả mọng như: việt quất, mâm xôi, dâu tằm, dâu tây... chứa nhiều flavonoid, hợp chất thực vật chống oxy hóa có liên quan đến việc giảm tỷ lệ phát triển bệnh tim và ngăn ngừa ung thư.

Một trong những tác dụng nổi bật của dâu tây là chất chống ô xy hoá. Các chất chống oxy hóa chính trong dâu tây bao gồm:

Anthocyanin:Hợp chất này tạo nên màu đỏ của dâu tây. Dâu tây càng có màu đỏ tươi càng có hàm lượng anthocyanin cao. Nghiên cứu cho thấy, anthocyanins có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách giảm mức cholesterol xấu LDL, cải thiện chức năng mạch máu, giảm huyết áp.

Acid ellagic:Có tác dụng chống viêm và chống ung thư.

Flavonoid: Một nhóm chất chống oxy hóa trong dâu tây giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do oxy hóa.

3. Hàm lượng vitamin C cao trong dâu tây tăng cường miễn dịch

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, giảm tình trạng viêm nhiễm và ngăn ngừa tổn thương DNA.

Vitamin C thúc đẩy sự hình thành các tế bào miễn dịch, giúp cơ thể phát hiện và tiêu diệt vi khuẩn, virus xâm nhập hiệu quả hơn. Loại vitamin này cũng tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, giúp vết thương mau lành và duy trì độ bền cho niêm mạc, ngăn chặn mầm bệnh ngay từ bên ngoài.

Hàm lượng vitamin C trong dâu tây rất cao, chỉ cần ăn một cốc dâu tây mỗi ngày là cơ thể đã nhận được đủ lượng vitamin C cần thiết.

4. Ăn dâu tây giảm cân và đẹp da

Dâu tây nằm trong danh sách những loại trái cây hàng đầu cho người muốn giảm cân nhờ hàm lượng calo rất thấp và giàu chất xơ. Hương vị thơm ngon của chúng cũng giúp thỏa mãn cơn thèm đồ ngọt bất chợt.

Hàm lượng vitamin C dồi dào giúp ngăn chặn sự phá hủy collagen, làm mờ các vết thâm nám và chống lão hóa da. Các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV mang lại làn da sáng mịn và căng mọng từ bên trong.

Nên chọn dâu tây tươi và rửa sạch dưới vòi nước chảy.

5. Dâu tây giúp giảm viêm trong đường ruột

Hàm lượng chất xơ trong dâu tây giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn. Quá trình này tạo ra các acid béo chuỗi ngắn giúp bảo vệ hàng rào đường ruột và giảm tình trạng viêm nhiễm.

Nghiên cứu cũng cho thấy, các polyphenol trong dâu tây có khả năng có hoạt tính tiền sinh học, có nghĩa là chúng giúp thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Nghiên cứu trên động vật cho thấy, dâu tây giúp tăng lượng vi khuẩn có lợi và giảm lượng vi khuẩn có hại. Một nghiên cứu được thực hiện trên chuột tại Đại học Massachusetts Amherst (Hoa Kỳ) phát hiện ra việc bổ sung dâu tây trong chế độ ăn uống có thể giúp điều trị bệnh viêm ruột.

Cùng với khả năng chống viêm, tác dụng có lợi của dâu tây đối với vi khuẩn đường ruột có thể giúp duy trì sức khỏe đại tràng.

6. Ăn dâu tây hỗ trợ kiểm soát bệnh đái tháo đường

Các loại quả mọng như dâu tây một trong những loại trái cây có hàm lượng đường thấp nhất giúp kiểm soát bệnh đái tháo đường.

Dâu tây không chỉ giàu chất xơ giúp ổn định lượng đường trong máu mà còn có thể làm giảm sự tăng đột biến lượng đường trong máu thường xảy ra sau bữa ăn bằng cách giảm sự hấp thụ và vận chuyển glucose trong ruột.