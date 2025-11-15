Trường THPT Thanh Ba

60 năm gieo tri thức, dựng tương lai

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Thanh Ba, xã Hoàng Cương đã và đang khẳng định vững chắc vị thế là một trong những ngọn cờ đầu trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà. Từ những ngày đầu thành lập giữa khói lửa chiến tranh đến hành trình đổi mới, hội nhập ngày nay, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường đã bền bỉ nỗ lực, không ngừng vun đắp truyền thống dạy tốt - học tốt, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp trồng người cao cả.

Vượt lên trong gian khó

Tháng 7 năm 1965, trong hoàn cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước ác liệt, Trường cấp III Thanh Ba (nay là Trường THPT Thanh Ba) được thành lập theo quyết định của Ủy ban Hành chính và Ty Giáo dục tỉnh Phú Thọ. Năm học đầu tiên, trường chỉ có 4 lớp với 224 học sinh và 11 giáo viên, do thầy giáo Nguyễn Quỹ làm Hiệu trưởng. Cơ sở vật chất ban đầu hầu như không có, lớp học là những căn hầm dã chiến, giáo viên phải ở nhờ nhà dân, giảng dạy trong điều kiện thiếu thốn trăm bề.

Hiệu trưởng TrườngTHPT Thanh Ba trao Danh hiệu thi đua năm học 2024 - 2025 cho giáo viên.

Trong suốt giai đoạn 1965 - 1975, nhà trường năm lần di chuyển địa điểm để tránh bom đạn, từng bước kiên trì “vừa học, vừa xây dựng, vừa chiến đấu”. Các giáo viên và học sinh tham gia sôi nổi phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, tích cực lao động sản xuất, làm thủy lợi, xây dựng lớp học trong điều kiện chiến tranh. Nhiều giáo viên, học sinh đã lên đường nhập ngũ, trực tiếp chiến đấu trên các chiến trường ác liệt, nhiều người đã anh dũng hy sinh trên chiến trường miền Nam. Những năm tháng ấy đã đặt nền móng vững chắc, hình thành nên một truyền thống quý báu: Dũng cảm, đoàn kết, vượt khó và đầy trách nhiệm với Tổ quốc.

Sau ngày đất nước thống nhất, từ năm 1975 - 1985, trường chuyển về địa điểm cố định tại thôn Mánh, xã Ninh Dân (cũ). Trong điều kiện cả nước bắt tay vào kiến thiết, nhà trường tiếp tục gặp nhiều khó khăn, song nhờ sự quan tâm của các cấp, sự nỗ lực của đội ngũ giáo viên và Nhân dân địa phương, cơ sở vật chất dần được hoàn thiện. Hiệu quả giáo dục được nâng cao, nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và quốc gia, tiêu biểu là học sinh Cao Đình Thưởng (1979) đạt giải học sinh giỏi Văn toàn quốc.

Bước vào thời kỳ đổi mới (1985 - 1995), dưới ánh sáng Đại hội VI của Đảng, Trường THPT Thanh Ba tiếp tục khẳng định vị thế bằng nhiều thành tích nổi bật: Đội ngũ cán bộ, giáo viên được nâng cao về chất lượng; phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt” lan tỏa mạnh mẽ. Học sinh nhà trường liên tiếp giành giải cao trong các kỳ thi như: Vũ Nguyên Hồng - giải Nhất Vật lý tỉnh (1988), Hoàng Thị Thúy Hòa - HSG quốc gia môn Văn (1992) cùng nhiều giải Nhất đồng đội ở các môn: Toán, Lý, Văn...

Cũng trong giai đoạn này, tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên trở thành lực lượng xung kích, góp phần xây dựng đời sống tinh thần phong phú cho thầy và trò nhà trường. Năm 1995, Đoàn trường vinh dự được Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc ba năm liên tiếp.

Khẳng định thương hiệu giáo dục

Giai đoạn 1995 - 2005 đánh dấu bước phát triển vượt bậc của nhà trường. Tỉ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng đạt từ 45 - 60%; nhiều em đạt giải Nhất tỉnh ở các môn: Toán, Văn, Sinh, Hóa, Sử, Địa... . Nhà trường nhiều lần được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Phú Thọ và đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2000 - phần thưởng cao quý cho những nỗ lực bền bỉ của các thế hệ thầy và trò nhà trường.

Năm học 2004 - 2005, nhà trường được UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua các trường THPT” và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Từ năm 2005 - 2015, trong bối cảnh đổi mới toàn diện giáo dục, Trường THPT Thanh Ba đã mạnh dạn đổi mới công tác quản lý, kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Năm 2013, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trở thành điểm sáng giáo dục của tỉnh. Tính đến năm 2015, trường có 1 giáo viên dạy giỏi quốc gia, nhiều chiến sĩ thi đua cơ sở, hàng trăm lượt giáo viên giỏi cấp cơ sở.

Giai đoạn 2015 - 2025 tiếp tục là chặng đường khẳng định thương hiệu và uy tín. Học sinh nhà trường giành nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, nhiều em đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi THPT quốc gia các môn: Toán, Vật lý, Sinh học, Địa lý... Hàng trăm học sinh đạt từ 27 điểm trở lên trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp hằng năm luôn duy trì ở mức 99,8%, nằm trong tốp đầu toàn tỉnh. Trường liên tục được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, được Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua các trường THPT”.

Hiện nay, Trường THPT Thanh Ba có 33 lớp với 1.445 học sinh và 81 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% giáo viên đạt chuẩn. Đội ngũ giáo viên trẻ phát triển mạnh cả về trình độ chuyên môn và tinh thần đổi mới sáng tạo. Nhiều thầy cô là chiến sĩ thi đua, cán bộ cốt cán của Sở GD&ĐT, được Bộ Giáo dục và UBND tỉnh tặng bằng khen.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Thanh Ba năm học 2025 - 2026.

Tính đến năm học 2025 - 2026, trường đã đào tạo hơn 20.000 học sinh qua 57 khóa tốt nghiệp. Nhiều cựu học sinh hiện giữ vị trí quan trọng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, là niềm tự hào của quê hương và nhà trường.

Ban Giám hiệu nhà trường thể hiện năng lực quản trị vững vàng, đổi mới trong chỉ đạo điều hành. Các tổ chuyên môn hoạt động hiệu quả, phương pháp dạy học và kiểm tra - đánh giá được đổi mới thường xuyên, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Các thầy cô từng giữ cương vị Hiệu trưởng nhà trường qua các thời kỳ gồm: Thầy Nguyễn Quỹ (1965 - 1967); thầy Trần Quốc Việt (1967 - 1970), thầy Lê Thu ( 1970 - 1976), thầy Hoàng Công Trị (1976 - 1978), thầy Nguyễn Châu (1978 - 2000), thầy Lê Quang Mậu (2000 - 2001), thầy Phạm Văn Bạ (2001 - 2002), thầy Nguyễn Văn Kỳ (2002 - 2008), thầy Trần Văn Chữ (2008 - 2011), cô Doãn Thị Hồng (2011 - 2013), cô Trần Thị Xuân Lương (2014 - 2020), thầy Trần Minh Khoa (2020 - 8/2024), thầy Vũ Hồng Điệp (từ tháng 8/2024 đến nay).

60 năm - một chặng đường vẻ vang, Trường THPT Thanh Ba hôm nay đã sẵn sàng viết tiếp những trang vàng thành tích, tiếp tục sứ mệnh nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, vươn mình mạnh mẽ trong thời đại chuyển đổi và hội nhập.

Vũ Hồng Điệp - Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Ba