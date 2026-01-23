7 loại gia vị nên có trong món ăn của người đái tháo đường vì những tác dụng tuyệt vời

Thay vì sử dụng các loại gia vị chế biến sẵn, người bệnh đái tháo đường nên ưu tiên các gia vị tự nhiên vừa giúp món ăn ngon hơn vừa duy trì lượng đường trong máu ổn định.

1. Thêm quế vào món ăn cải thiện độ nhạy insulin

Cho thêm quế vào món ăn của người bệnh đái tháo đường giúp bổ sung vị ngọt tự nhiên, giảm nhu cầu sử dụng đường bổ sung đồng thời cải thiện độ nhạy insulin và kiểm soát đường huyết.

Trong một nghiên cứu so sánh mức đường huyết lúc đói ở người lớn mắc tiền đái tháo đường dùng thực phẩm bổ sung quế hoặc giả dược, những người dùng thực phẩm bổ sung quế cho thấy khả năng dung nạp glucose tốt hơn và mức đường huyết ổn định hơn.

Kết quả so sánh cũng cho thấy sự cải thiện ở các chỉ số khác của bệnh đái tháo đường type 2, bao gồm cả mức HbA1c (chỉ số đo lượng đường trong máu trong ba tháng) mà các nhà nghiên cứu lưu ý rằng có thể rất quan trọng trong việc làm chậm sự tiến triển của bệnh.

2. Ăn nghệ giảm lượng đường huyết lúc đói

Curcumin, thành phần chính của nghệ là một chất chống oxy hóa mạnh đã được chứng minh có tác dụng giảm lượng đường huyết lúc đói và cải thiện các chỉ số chuyển hóa trong các nghiên cứu.

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, curcumin có thể cải thiện độ nhạy insulin bằng cách giúp các tế bào hấp thụ nhiều đường hơn từ máu và giảm viêm do lượng đường trong máu cao gây ra, một yếu tố chính trong tình trạng kháng insulin.

Nghệ có tác dụng giảm lượng đường huyết lúc đói.

3. Ăn gừng vừa đủ giúp điều chỉnh lượng đường trong máu

Gừng được coi là an toàn cho người mắc bệnh đái tháo đường khi dùng với lượng bình thường và có thể mang lại một số lợi ích trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu như giảm lượng đường lúc đói và các chỉ số đường huyết dài hạn như HbA1C mặc dù các kết quả nghiên cứu còn chưa thống nhất.

Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng gừng với số lượng lớn như dưới dạng thực phẩm chức năng vì nó có thể tương tác với thuốc hạ đường huyết và gây ảnh hưởng xấu đến lượng đường trong máu.

4. Nghệ tây có lợi cho bệnh đái tháo đường

Nghệ tây có hương vị đặc trưng, thơm ngát, thoang thoảng mùi đất và hơi ngọt. Trong một nghiên cứu, những người mắc bệnh đái tháo đường type 2 được bổ sung nghệ tây (100 miligam/ngày) có mức đường huyết lúc đói thấp hơn đáng kể so với những người dùng giả dược trong một thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi kéo dài tám tuần.

Nhiều thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên ủng hộ kết luận việc bổ sung nghệ tây làm giảm đáng kể lượng đường huyết lúc đói và các chỉ số viêm liên quan đến kiểm soát chuyển hóa kém so với giả dược ở những người mắc bệnh đái tháo đường type 2.

5. Nhục đậu khấu

Nhục đậu khấu là một loại gia vị có tính ấm, thơm nồng và thoang thoảng mùi gỗ, thường được sử dụng trong các món nướng và bánh.

Mặc dù hầu hết các nghiên cứu khoa học về nhục đậu khấu và lượng đường trong máu đều đến từ các nghiên cứu trên động vật, nhưng những nghiên cứu này cho thấy các thành phần của nhục đậu khấu làm giảm lượng đường trong máu hơn 50% và giảm stress oxy hóa, do đó hỗ trợ điều hòa glucose.

Trong các nghiên cứu trên động vật khác, nhục đậu khấu không chỉ làm giảm lượng đường trong máu mà còn làm giảm HbA1C và cải thiện nồng độ insulin.

Nghiên cứu cho thấy đinh hương có tác dụng giảm lượng đường trong máu sau ăn.

6. Đinh hương giảm lượng đường trong máu sau ăn

Đinh hương, một trong những loại gia vị có mùi thơm nồng nhất, được dùng để tạo hương vị cho thịt, cà ri và bánh nướng.

Mặc dù bằng chứng trên người còn hạn chế, một nghiên cứu nhỏ trên người lớn khỏe mạnh hoặc tiền đái tháo đường cho thấy sự giảm đáng kể lượng đường trong máu sau bữa ăn (sau khi ăn) sau 12 ngày bổ sung đinh hương và hiệu quả này được duy trì trong 30 ngày.

Trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, các hợp chất trong đinh hương đã được chứng minh là có khả năng ức chế các enzyme tiêu hóa carbohydrate có thể làm chậm quá trình hấp thụ glucose sau bữa ăn.

7. Hạt thì là đen giảm đường huyết lúc đói

Hạt thì là đen và thành phần hoạt tính sinh học chính của nó, thymoquinone, đã được nhiều thử nghiệm trên người và động vật chứng minh làm giảm đáng kể lượng đường huyết và nồng độ HbA1c trong huyết tương.

Hoạt tính chống đái tháo đường của hạt thì là đen bao gồm giảm kháng insulin, cải thiện tiết insulin của tuyến tụy, tăng cường hấp thu glucose và giảm stress oxy hóa. Tuy nhiên một số hoạt tính này chỉ dựa trên các nghiên cứu trên động vật, cần thêm các nghiên cứu trên người để xác nhận kết quả.

Trong nghiên cứu lâm sàng về chế độ ăn Địa Trung Hải, hạt thì là đen cho thấy một trong những tác dụng giảm đáng kể nhất đối với lượng đường huyết lúc đói.