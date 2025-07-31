8 loại đồ uống giàu chất chống oxy hóa tốt nhất

Chất chống oxy hóa có nhiều trong rau củ quả nên có thể bổ sung chúng qua một số loại đồ uống. Tham khảo 8 loại đồ uống giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe.

Chất chống ôxy hoá là các phân tử có khả năng chống lại các gốc tự do trong cơ thể. Gốc tự do là những hợp chất không ổn định, sinh ra trong quá trình hoạt động bình thường của cơ thể hoặc do các tác nhân bên ngoài như ô nhiễm, tia UV, stress...

Nếu lượng gốc tự do quá cao mà không được kiểm soát, chúng có thể gây tổn thương đến tế bào, DNA và các thành phần khác của cơ thể, dẫn đến tình trạng gọi là “stress ôxy hoá”.

Stress oxy hóa được cho là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh mạn tính như đái tháo đường, tim mạch, ung thư và quá trình lão hóa.

Chất chống oxy hóa có nhiều trong trái cây và rau củ đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do. Việc bổ sung đa dạng các loại trái cây và rau củ vào chế độ ăn hàng ngày là cách tuyệt vời để cung cấp đủ chất chống oxy hóa cho cơ thể, giúp khỏe mạnh hơn.

1. Nước ép nho chứa resveratrol có khả năng chống oxy hóa và chống viêm

Nước ép nho là nguồn cung cấp dồi dào resveratrol - một polyphenol mạnh mẽ về khả năng chống oxy hóa và chống viêm.

Vỏ nho đặc biệt là nho đỏ và nho tím, là nguồn cung cấp dồi dào resveratrol. Đây là một polyphenol mạnh mẽ đã được nghiên cứu rộng rãi về khả năng chống oxy hóa và chống viêm.

Resveratrol được cho là có khả năng giảm tỷ lệ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ bằng cách cải thiện chức năng nội mô mạch máu, giảm cholesterol LDL (“xấu”) và ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông. Một nghiên cứu công bố trên Circulation Research đã chỉ ra rằng resveratrol có thể cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách giảm căng thẳng oxy hóa và viêm. Ngoài ra, nó còn giúp hạ huyết áp, giảm viêm, cải thiện trí nhớ cùng chức năng não thông qua cơ chế bảo vệ thần kinh.

Một đánh giá trên tạp chí Nutrients (2019) đã tổng hợp nhiều nghiên cứu cho thấy resveratrol có tiềm năng trong việc hỗ trợ sức khỏe tim mạch, chống viêm và cải thiện chức năng nhận thức.

2. Trà hoa atiso đỏ chứa các hợp chất chống oxy hóa anthocyanin và vitamin C

Trà hoa atiso đỏ, được pha chế từ đài hoa của cây bụp giấm (Hibiscus sabdariffa), là một loại đồ uống có màu đỏ rực rỡ và hương vị chua nhẹ. Loại trà này rất giàu các hợp chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin và vitamin C.

Nhờ hàm lượng anthocyanin cao, trà hoa atiso đỏ có khả năng ngăn ngừa bệnh tật và tăng cường khả năng miễn dịch. Anthocyanin là sắc tố thực vật tạo màu đỏ cho hoa, đồng thời là chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Một số nghiên cứu cũng cho thấy trà hoa atiso đỏ có thể hỗ trợ hạ huyết áp và cải thiện mức cholesterol.

Một nghiên cứu trên Journal of Hypertension (2010) đã chỉ ra rằng uống trà hoa atiso đỏ có thể giúp giảm huyết áp ở người lớn bị tiền tăng huyết áp hoặc tăng huyết áp nhẹ.

3. Nước ép củ dền giàu chất chống oxy hóa betalain và các hợp chất phenolic

Củ dền và nước ép củ dền là “siêu thực phẩm” giàu chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa, bao gồm betalain (sắc tố tạo màu đỏ tím đặc trưng) và các hợp chất phenolic.

Betalain là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có đặc tính chống viêm và giải độc. Ngoài ra, củ dền còn cung cấp các khoáng chất thiết yếu như kali và sắt. Đặc biệt, hàm lượng nitrat vô cơ cao trong củ dền khi đi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành oxit nitric, giúp giãn mạch máu, từ đó giảm huyết áp và cải thiện hiệu suất thể thao do tăng cường lưu thông máu và cung cấp oxy đến cơ bắp.

Một phân tích tổng hợp trên Journal of Nutrition (2015) đã khẳng định nước ép củ dền có tác dụng đáng kể trong việc giảm huyết áp.

4. Nước ép lựu nổi tiếng với hàm lượng polyphenol cao

Hạt lựu và nước ép lựu nổi tiếng với hàm lượng polyphenol cực kỳ cao, đặc biệt là punicalagin và anthocyanin.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng nước ép lựu có khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường bằng cách cải thiện độ nhạy insulin, hạ huyết áp cao nhờ đặc tính giãn mạch và giảm viêm trong cơ thể. Đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ của nó cũng góp phần bảo vệ tim mạch và có tiềm năng trong việc ngăn ngừa một số loại ung thư.

Một đánh giá hệ thống và phân tích tổng hợp trên Nutrition Research (2017) đã kết luận rằng việc tiêu thụ lựu có thể có lợi cho việc kiểm soát huyết áp và các yếu tố nguy cơ tim mạch khác.

5. Nước ép nam việt quất giàu chất chống oxy hóa hàng đầu

Nam việt quất được coi là một trong những loại trái cây giàu chất chống oxy hóa hàng đầu. Chúng chứa nhiều dạng chất chống oxy hóa, bao gồm cả vitamin C và một loạt các polyphenol đặc trưng như proanthocyanidin (PACs).

Proanthocyanidin trong nam việt quất có cấu trúc đặc biệt giúp ngăn chặn vi khuẩn bám vào thành đường tiết niệu, từ đó giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu. Ngoài ra, chúng còn có tác dụng chống viêm, bảo vệ tim mạch và hỗ trợ sức khỏe răng miệng. Để có một thức uống thơm ngon và đẹp mắt, có thể kết hợp 100% nước ép nam việt quất, nước khoáng có gas và một chút chanh.

Tạp chí Advances in Nutrition (2016) đã công bố chi tiết về lợi ích của nam việt quất đối với sức khỏe đường tiết niệu và các tác dụng chống oxy hóa khác.

6. Trà xanh matcha có hoạt tính chống oxy hóa vượt trội

Trà xanh matcha là một loại trà đặc biệt được làm từ lá trà xanh nghiền mịn. Điều này có nghĩa là toàn bộ lá trà được dùng để uống chứ không phải chỉ là ngâm trong nước rồi bỏ đi.

Nhờ việc tiêu thụ toàn bộ lá, trà matcha có hoạt tính chống oxy hóa vượt trội hơn nhiều so với trà xanh thông thường. Nó đặc biệt giàu catechin, nhất là epigallocatechin gallate (EGCG). EGCG là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, được biết đến với khả năng chống viêm, chống ung thư, hỗ trợ giảm cân và cải thiện chức năng não. Matcha cũng cung cấp L-theanine, một acid amin giúp tạo cảm giác thư giãn và tăng cường sự tập trung.

Nhiều nghiên cứu trên Journal of Chromatography A (2009), đã xác nhận hàm lượng EGCG và các catechin khác trong matcha cao hơn đáng kể so với trà xanh pha thông thường.

7. Sữa nghệ chứa curcumin - chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ

Sữa nghệ, hay còn gọi là “sữa vàng” được làm từ sữa (thực vật hoặc động vật) kết hợp với nghệ, thường thêm gừng, quế, hạt tiêu đen. Nghệ chứa hợp chất hoạt tính sinh học chính là curcumin, một chất chống oxy hóa và chống viêm cực kỳ mạnh mẽ.

Curcumin trong nghệ có thể giúp giảm viêm khắp cơ thể, điều này rất có lợi cho những người mắc các bệnh viêm mạn tính như viêm khớp. Nó cũng được chứng minh là có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxy hóa. Hạt tiêu đen thường được thêm vào để tăng cường khả năng hấp thụ curcumin trong cơ thể.

Đánh giá trên Journal of Medicinal Food (2017) đã tổng hợp nhiều nghiên cứu lâm sàng chứng minh tác dụng chống viêm và chống oxy hóa của curcumin.

8. Sinh tố quả mọng bổ sung chất chống oxy hóa từ nhiều nguồn

Sinh tố quả mọng là một cách tuyệt vời và linh hoạt để bổ sung chất chống oxy hóa từ nhiều nguồn khác nhau. Các loại quả mọng như việt quất, dâu tây, mâm xôi... đều rất giàu flavonoid, anthocyanin, vitamin C.

Các flavonoid và anthocyanin trong quả mọng là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật và cải thiện sức khỏe tổng thể bằng cách giảm stress oxy hóa và viêm. Chúng cũng được liên kết với việc cải thiện chức năng nhận thức và sức khỏe tim mạch. Việc kết hợp nhiều loại quả mọng trong một ly sinh tố giúp hấp thụ một phổ rộng các chất chống oxy hóa khác nhau.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra lợi ích của quả mọng, cho thấy hàm lượng chất chống oxy hóa trong nhiều loại quả mọng và khẳng định tiềm năng sức khỏe của chúng.