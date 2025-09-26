Agribank Tam Đảo - kênh dẫn vốn giúp nông dân miền núi hiệu quả

Với mục tiêu mang nguồn vốn giúp người dân vùng nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi kịp thời, hiệu quả, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tam Đảo (Agribank chi nhánh Tam Đảo) đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Nhờ được vay 3,5 tỷ đồng vốn từ Agribank chi nhánh Tam Đảo, anh Nguyễn Văn Thuyên, xóm Quan Đình, xã Tam Đảo đầu tư nuôi gà đẻ trứng, mỗi năm thu lãi 300-500 triệu đồng.

Trang trại nuôi gà thịt Nam Nam của bà Trần Thị Vân, 44 tuổi tại khu Cây Sộp, thôn Quan Đình, xã Tam Dương Bắc thường xuyên duy trì đàn gà đẻ, gà thịt, gà giống gần 20.000 con. Bà Vân cho biết: 3 năm trước, nhờ được vay vốn kịp thời và được sự hướng dẫn, giúp đỡ của cán bộ Agribank chi nhánh Tam Đảo, gia đình có điều kiện xây thêm khu chuồng tự động, khép kín, tránh được dịch bệnh; mở rộng quy mô chăn nuôi lên 2.000 gà đẻ trứng, gần 15.000 gà thịt và gà giống cung cấp giống tại chỗ. Riêng 9 tháng năm 2025, doanh thu từ gà thịt và trứng hơn 3 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí lãi hơn 250 triệu đồng. Trang trại còn giải quyết việc làm cho hơn 10 lao động, với thu nhập trung bình 10 triệu đồng/người/tháng.

Bà Trần Thị Vân chăm sóc đàn gà thịt sắp xuất chuồng tại trang trại khu Cây Sộp, thôn Quan Đình, xã Tam Dương Bắc.

Bà Nguyễn Thị Hương ở thôn Đồng Sinh, xã Hồ Sơn cũng vay 300 triệu đồng từ Agribank chi nhánh Tam Đảo để đầu tư trồng hơn 1,05 ha nho Hạ Đen xen gốc trồng rau má và dưa lê Hàn Quốc, tạo việc làm thường xuyên cho 4 - 6 lao động, mỗi năm thu từ 200 - 250 triệu đồng...

Những năm qua, Agribank Tam Đảo luôn bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chiến lược hoạt động của Agribank Việt Nam và Agribank chi nhánh Vĩnh Phúc II cùng mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương, tích cực tuyên truyền, mở rộng các tiện ích trong dịch vụ thanh toán, ngân quỹ; ứng dụng chương trình IPCAS (tự động hóa toàn ngành); chính sách ưu đãi với khách hàng tiềm năng, khách hàng gắn bó lâu bền với đơn vị...

Đơn vị thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và đổi mới thái độ, phong cách phục vụ của đội ngũ cán bộ tín dụng, giao dịch viên; phân công cán bộ tín dụng có năng lực, uy tín bám sát địa bàn tìm khách hàng có tiềm năng huy động vốn. Cùng với đó, coi trọng công tác thẩm định, kiểm tra hồ sơ vay vốn; hướng dẫn khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả. Tập trung cho vay chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại lớn; đầu tư vốn khôi phục làng nghề truyền thống.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, đến đầu tháng 9/2025, tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh đạt hơn 1.554 tỷ đồng, tăng 212 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng đạt 15,8%. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của huyện đến hết 31/8 đạt hơn 1.402 tỷ đồng, tăng 110 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng đạt 8,51%. Từ nguồn vốn, đơn vị đã giải ngân cho hơn 3.500 khách hàng cá nhân vay vốn với tổng dư nợ 1.356 tỷ đồng, trong đó hơn 96% là nông dân. Nguồn vốn vay kịp thời đã giúp hàng nghìn lượt hộ vay mới có vốn thực hiện sản xuất, kinh doanh, mua sắm tư liệu sản xuất... phát triển kinh tế hiệu quả.

Cán bộ AgriBank chi nhánh Tam Đảo gặp gỡ khách hàng vay vốn nắm bắt tình hình và hướng dẫn bảo toàn vốn.

Ông Nguyễn Hồng Hà - Giám đốc Agribank chi nhánh Tam Đảo cho biết: Ngay từ đầu năm, đơn vị xây dựng đề án kinh doanh sát thực, chú trọng nguồn vốn cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện tốt văn hoá doanh nghiệp. Nhờ đó huy động được nguồn vốn trong dân cư­ và các thành phần kinh tế, tiếp nhận nguồn vốn của các tổ chức tài chính tín dụng quốc tế thông qua ngân hàng cấp trên, tạo lập quỹ cho vay, thu hút ngày càng đông khách hàng gửi tiền.

Trong điều kiện tín dụng chặt chẽ hiện nay, Agribank chi nhánh Tam Đảo vẫn đáp ứng được đủ vốn cho lĩnh vực “tam nông” để phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới. Năm 2025, chi nhánh phấn đấu nguồn vốn huy động tăng từ 10 -15% so với năm 2024. Dư nợ cho vay tăng hơn 10% so với năm 2024. Tỷ lệ cho vay phục vụ khu vực nông nghiệp, nông thôn duy trì tỷ trọng 96% cơ cấu vốn; đảm bảo có lãi và nộp đầy đủ các khoản thuế nghĩa vụ cho Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Xuân Hùng