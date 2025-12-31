Cây nha đam trên đất Long Cốc

Dưới chân những triền đồi xã Long Cốc, nơi lâu nay người dân chủ yếu canh tác các loại cây trồng truyền thống, thời gian gần đây xuất hiện một mô hình sản xuất mới mang lại nhiều kỳ vọng: mô hình trồng cây nha đam do Công ty cổ phần Biobee - Việt Pháp, chi nhánh Phú Thọ triển khai tại địa phương. Việc doanh nghiệp trực tiếp đầu tư, tổ chức sản xuất và liên kết với người dân không chỉ mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng mà còn tạo thêm động lực phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, bền vững.

Nhận thấy Long Cốc có điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm, đất đai tương đối tơi xốp, khả năng thoát nước tốt. Đây chính là những yếu tố thuận lợi để cây nha đam sinh trưởng, phát triển. Công ty Biobee - Việt Pháp, chi nhánh Phú Thọ đã lựa chọn địa phương để xây dựng mô hình trồng thử nghiệm và mở rộng diện tích.

Nha đam là cây dễ trồng, khả năng thích nghi cao, chịu hạn tốt, ít sâu bệnh, thời gian cho thu hoạch nhanh, phù hợp với điều kiện canh tác của người dân miền núi. Đặc biệt, trong bối cảnh giá cả một số cây trồng truyền thống thiếu ổn định, việc đưa nha đam vào sản xuất đã mở thêm lựa chọn cho nông dân trong bài toán làm giàu từ đất. Ngay từ những lứa trồng đầu tiên, cây sinh trưởng tốt, lá dày, xanh bóng, cho năng suất ổn định, khẳng định tính khả thi của mô hình.

Người dân xã Long Cốc chăm sóc nha đam, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập.

Trong quá trình triển khai, Công ty chú trọng áp dụng quy trình kỹ thuật bài bản, từ khâu chọn giống, làm đất, trồng, chăm sóc đến thu hoạch. Các luống nha đam được bố trí khoa học, đảm bảo mật độ hợp lý, kết hợp sử dụng phân hữu cơ, hạn chế tối đa phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ đó, sản phẩm nha đam đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn, phù hợp với định hướng chế biến sâu phục vụ thị trường trong và ngoài nước.

Đi thực tế tại khu vực trồng nha đam cho thấy, chỉ sau khoảng 6 tháng, cây đã bắt đầu cho thu hoạch, sau đó có thể khai thác định kỳ 30-35 ngày thu hoạch 1 lứa. Hiện Công ty trồng gần 10ha, dự kiến năng suất đạt 40 tấn/ha, đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho chế biến. Bên cạnh diện tích doanh nghiệp trực tiếp trồng, công ty còn từng bước hướng tới liên kết với người dân địa phương để mở rộng vùng nguyên liệu, tạo việc làm và thu nhập ổn định.

Là hộ dân tham gia chăm sóc, làm việc tại khu trồng nha đam, chị Đinh Thị Ngần, xã Long Cốc cho biết: Trước đây, diện tích đất đồi này chủ yếu trồng các loại cây hiệu quả không cao. Từ khi Công ty Biobee - Việt Pháp đầu tư trồng nha đam, chúng tôi được tạo việc làm thường xuyên, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây. Công việc không quá nặng nhọc, thu nhập ổn định hơn so với trước, người dân trong xã rất phấn khởi.

Không chỉ mang lại hiệu quả về kinh tế, mô hình trồng nha đam còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Việc doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào sản xuất giúp người dân tiếp cận với quy trình trồng trọt hiện đại, sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ. Đây là yếu tố quan trọng để nông nghiệp Long Cốc từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

Đánh giá về mô hình này, đồng chí Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch UBND xã Long Cốc khẳng định: Mô hình trồng cây nha đam được triển khai trên địa bàn là hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế của xã. Doanh nghiệp đầu tư bài bản, sản xuất theo quy trình rõ ràng, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, đồng thời khuyến khích người dân tham gia liên kết, mở rộng vùng trồng trong thời gian tới.

Mô hình trồng cây nha đam do Công ty Biobee - Việt Pháp, Chi nhánh Phú Thọ triển khai trên địa bàn xã Long Cốc, cây sinh trưởng tốt, phát triển đồng đều, tạo vùng nguyên liệu phục vụ chế biến thực phẩm, mỹ phẩm.

Chủ tịch UBND xã Long Cốc cho biết, việc doanh nghiệp đồng hành từ sản xuất đến tiêu thụ đã giúp giảm rủi ro, tạo nền tảng phát triển ổn định cho người dân. Thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hạ tầng, mở rộng diện tích trồng nha đam theo quy hoạch, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững.

Trước nhu cầu nha đam ngày càng tăng, mô hình trồng nha đam tại Long Cốc được kỳ vọng tiếp tục phát huy hiệu quả. Việc Công ty Biobee – Việt Pháp, chi nhánh Phú Thọ đầu tư không chỉ khai thác hiệu quả quỹ đất mà còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Hoàng Hương