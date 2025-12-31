Đảm bảo xe buýt thông suốt trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, nhất là tại các khu công nghiệp và các tuyến kết nối liên xã. Tại tỉnh Phú Thọ, để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, Sở xây dựng và các đơn vị vận tải hành khách công cộng đã và đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo hệ thống xe buýt hoạt động thông suốt, an toàn trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Các đơn vị vận tải tại Phú Thọ duy trì 100% số tuyến nhằm đảm bảo giao thông thông suốt trong kỳ nghỉ lễ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 19 tuyến xe buýt đang hoạt động, bao gồm 9 tuyến trên địa bàn Vĩnh Phúc cũ, 2 tuyến trên địa bàn Phú Thọ cũ và 8 tuyến trên địa bàn Hòa Bình cũ với hơn 120 phương tiện, phục vụ trên 900 lượt xe/ngày, tương đương hàng chục nghìn hành khách mỗi ngày. Trước nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ, các đơn vị vận tải đã duy trì 100% số tuyến. Công tác đảm bảo an toàn vận tải được đặc biệt chú trọng.

Theo đó, các đơn vị vận tải tổ chức kiểm tra kỹ thuật phương tiện trước khi xuất bến, giám sát hành trình qua hệ thống định vị, camera; đồng thời tăng cường kiểm tra sức khỏe, nồng độ cồn đối với đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ. Qua đó, hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ.

Lái xe buýt kiểm tra phương tiện trước giờ xuất bến, góp phần bảo đảm an toàn cho hành khách trong dịp Tết Dương lịch.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc phụ trách điều hành xe buýt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HPT Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ cho biết: Đơn vị đã sớm xây dựng phương án phục vụ vận tải hành khách công cộng trong dịp Tết Dương lịch, chủ động bố trí đủ phương tiện, nhân lực, không để xảy ra tình trạng gián đoạn, chậm chuyến hoặc quá tải cục bộ.

Thực tế ghi nhận cho thấy, hệ thống xe buýt trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, đúng giờ, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân trong những ngày nghỉ lễ. Nhiều hành khách cho biết, việc lựa chọn xe buýt không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn thuận tiện, an toàn, đặc biệt trong bối cảnh lưu lượng phương tiện cá nhân gia tăng.

Với sự chủ động, đồng bộ trong công tác quản lý, điều hành của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cùng sự vào cuộc trách nhiệm của các doanh nghiệp vận tải, hệ thống xe buýt trên địa bàn tỉnh đã và đang góp phần quan trọng bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Hoàng Thủy