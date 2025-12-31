Niềm tin và khát vọng bứt phá

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt với Phú Thọ khi tỉnh vừa hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính vừa duy trì được nhịp tăng trưởng kinh tế - xã hội cao và khá toàn diện. Trong bối cảnh bộ máy tổ chức được kiện toàn, không gian phát triển được mở rộng, những kết quả đạt được trong năm không chỉ phản ánh năng lực điều hành linh hoạt, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, mà còn tạo nền tảng quan trọng để tỉnh bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động và kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ hơn.

Năm 2025, bức tranh kinh tế Phú Thọ ghi nhận nhiều gam màu sáng. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 10,52%, đứng thứ 4 cả nước và dẫn đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, vượt mục tiêu đề ra trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Quy mô nền kinh tế đạt trên 412 nghìn tỷ đồng, cho thấy sức bật rõ nét của các ngành sản xuất, dịch vụ trong điều kiện tỉnh phải song song thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy. GRDP bình quân đầu người đạt 111,4 triệu đồng, tăng 14,37% so với năm 2024, phản ánh chất lượng tăng trưởng từng bước được cải thiện, đời sống người dân tiếp tục được nâng lên.

Bộ mặt đô thị Phú Thọ ngày càng khởi sắc, xứng tầm trung tâm động lực khu vực Trung du, miền núi phía Bắc.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của năm 2025 là sự chuyển biến rõ rệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Đây được xác định là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ triển khai các dự án đầu tư, nhất là các dự án hạ tầng, khu công nghiệp và các dự án phát triển đô thị. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở, nhiều vướng mắc tồn tại kéo dài từng bước được tháo gỡ. Không ít dự án trọng điểm sau nhiều năm chậm tiến độ đã được khơi thông, tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. Sau sáp nhập, các địa phương nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp trong giải quyết công việc, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Song hành với giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế năm 2025. Môi trường đầu tư - kinh doanh của tỉnh ngày càng được cải thiện theo hướng minh bạch, thông thoáng, thân thiện với doanh nghiệp. Trong năm, tỉnh thu hút 1,51 tỷ USD vốn FDI, tăng 64% so với năm 2024, cùng gần 220 nghìn tỷ đồng vốn DDI, gấp 3,6 lần so với năm trước. Nhiều dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao được cấp phép và triển khai, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của tỉnh. Cùng với đó, 4.546 doanh nghiệp thành lập mới đã góp phần bổ sung nguồn lực cho nền kinh tế, tạo thêm việc làm và động lực tăng trưởng mới.

Du lịch được xác định là thế mạnh, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển KT-XH của Phú Thọ những năm tới.

Trong điều hành tài chính - ngân sách, Phú Thọ tiếp tục thể hiện sự chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2025 ước đạt hơn 57 nghìn tỷ đồng, bằng 127,5% dự toán, vượt xa kỳ vọng ban đầu, tạo nguồn lực quan trọng để tỉnh đầu tư phát triển hạ tầng, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và bảo đảm các nhiệm vụ chi thường xuyên. Cơ cấu thu ngày càng bền vững hơn, giảm dần sự phụ thuộc vào các khoản thu không ổn định. Giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 95% kế hoạch, phản ánh nỗ lực lớn của các ngành, địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án. Nhiều dự án hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa được đẩy nhanh tiến độ hoặc hoàn thành, đưa vào sử dụng, không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa cho phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong điều hành phát triển của tỉnh. Năm 2025, Phú Thọ đạt 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, giảm thời gian và chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính. Việc xây dựng chính quyền số từng bước đi vào chiều sâu, hướng tới phục vụ tốt hơn nhu cầu của xã hội. Chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, nông nghiệp cũng được thúc đẩy, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế số, xã hội số trong những năm tiếp theo.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân. Diện mạo nhiều vùng nông thôn ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư, môi trường nông thôn từng bước được cải thiện. Chương trình xây dựng nông thôn mới không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành các tiêu chí, mà ngày càng hướng tới nâng cao chất lượng sống, gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,71%, cho thấy hiệu quả rõ nét của các chính sách giảm nghèo bền vững và các chương trình hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm.

An sinh xã hội tiếp tục là điểm tựa quan trọng, góp phần giữ vững ổn định xã hội trong bối cảnh còn không ít khó khăn. Các chính sách đối với người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề, nhất là cho lao động nông thôn, được quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thu nhập cho người dân. Những kết quả này không chỉ mang ý nghĩa trước mắt, mà còn tạo nền tảng cho phát triển lâu dài, bền vững.

Bước sang năm 2026, Phú Thọ đứng trước nhiều thời cơ mới khi không gian phát triển được mở rộng, tiềm lực được tăng cường. Trên nền tảng những kết quả đạt được trong năm 2025, tỉnh xác định tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 11%, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Đầu tư công tiếp tục được định hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và kỷ luật tài chính – ngân sách.

Chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới nâng cao và bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được xác định là những nhiệm vụ xuyên suốt trong điều hành phát triển. Mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng sống của người dân, xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực, xứng đáng với vai trò trung tâm động lực vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng, không chỉ là năm “về đích” các mục tiêu kinh tế - xã hội trong bối cảnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy, mà còn là năm tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới. Với quyết tâm chính trị cao, cách làm chủ động, linh hoạt và sự đồng thuận của Nhân dân, Phú Thọ bước vào năm 2026 với niềm tin và khát vọng bứt phá mạnh mẽ hơn trên chặng đường phía trước.

Quang Nam