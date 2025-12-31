Toàn tỉnh có thêm 64 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao trở lên

Theo kết quả tổng hợp của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh, trong đợt 1 năm 2025, toàn tỉnh có thêm 64 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên. Trong đó, có 10 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao và 54 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao.

Sản phẩm “Đá Hen nhất phẩm trà” của HTX Sản xuất và chế biến chè Đá Hen, xã Đồng Lương được công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao trong năm 2025.

Các sản phẩm được đánh giá, phân hạng là những sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh, gắn với bản sắc văn hóa của các địa phương, thuộc các lĩnh vực như: Thực phẩm, đồ uống, thủ công mỹ nghệ, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch... Lũy kế đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 698 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 6 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao. Thông qua việc thúc đẩy liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, Chương trình OCOP được đã góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập và đời sống cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sản phẩm “Bánh chưng Đất Tổ” của HTX Nông thương Đất Tổ, xã Hùng Việt được nâng cấp đạt chuẩn OCOP 4 sao trong năm 2025.

Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu phát triển và tiêu chuẩn hóa thêm 52 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP hằng năm theo hướng chặt chẽ, khách quan và công bằng; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng đối với các chủ thể và sản phẩm OCOP sau khi được công nhận.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP bằng nhiều hình thức đa dạng; hỗ trợ các chủ thể tham gia Chương trình OCOP ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử trong giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình OCOP tiếp tục được chú trọng, qua đó khuyến khích người dân tích cực đăng ký ý tưởng sản phẩm, đầu tư phát triển và hoàn thiện sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương.

Lệ Oanh