Ai Cập khánh thành Đại bảo tàng trị giá tỷ USD

Ngày 1/11, Ai Cập tổ chức lễ khánh thành Đại bảo tàng (GEM) quy mô hàng đầu khu vực được xây dựng trong 20 năm và có tổng giá trị lên tới 1 tỷ USD. Sự kiện có sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo khu vực và thế giới theo lời mời của lãnh đạo Chính phủ Ai Cập.
Đại bảo tàng GEM nằm cách Kim Tự Tháp Giza khoảng 2km. Ảnh: VOV Cairo
Dự án xây dựng Đại bảo tàng Ai Cập (GEM) được công bố từ năm 1992 và khởi công năm 2005. Công trình nằm cách quần thể Kim Tự Tháp Giza gần 2km và có tổng diện tích lên tới gần 500.000 m2, bao gồm 24.000m2 không gian triển lãm cố định, một bảo tàng thiếu nhi, các trung tâm hội nghị và cơ sở giáo dục, một khu thương mại và một trung tâm bảo tồn quy mô lớn.
Đại bảo tàng Ai Cập trưng bày hơn 100.000 cổ vật, trong đó có tượng Pharaoh Ramesses Đệ nhị nặng 83 tấn và con thuyền có niên đại 4.500 năm của Pharaoh Khufu - hoàng đế cổ đại Ai Cập đã xây dựng Kim Tự Tháp to nhất trong quần thể Kim Tự Tháp Giza. GEM được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, dự kiến chính thức mở cửa cho khách tham quan từ ngày 4/11.
Một góc trưng bày tại Đại bảo tàng GEM. Ảnh: VOV Cairo
Nguồn vov.vn
