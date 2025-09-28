Amorim: “Man Utd chuẩn bị cả tuần mà vẫn thủng lưới”

HLV Ruben Amorim khẳng định ông và các học trò đã lường trước những bài tấn công của Brentford, nhưng vẫn thất bại ở vòng 6 Ngoại hạng Anh.

“Điều khiến tôi thất vọng nhất là chúng tôi biết trước họ sẽ đá như vậy, đã chuẩn bị cả tuần, nhưng rồi vẫn thủng lưới đúng cách đó,” Amorim nói sau trận đấu trên sân Gtech Community ngày 27/9. "Khi khó khăn đến, chúng tôi cần nhiều cá tính hơn để kiểm soát thế trận, làm chậm nhịp, rồi mới phản công. Nhưng, đội bóng không làm được".

HLV Ruben Amorim ôm đầu thất vọng trong trận Man Utd thua Brentford 1-3 trên sân Gtech Community, thành phố London, Vương quốc Anh, vòng 6 Ngoại hạng Anh ngày 27/9/2025. Ảnh: AFP

Sau trận thắng Chelsea, Man Utd được kỳ vọng giành chiến thắng thứ hai liên tiếp ở Ngoại hạng Anh khi làm khách của Brentford. Tuy nhiên, chỉ trong 20 phút đầu, họ để “Bầy ong” ghi liền hai bàn từ những cú phất dài bên phần sân nhà rồi được Igor Thiago dứt điểm trong vòng cấm. Benjamin Sesko rút ngắn cách biệt cho Man Utd trong hiệp hai. Phút 71, đội khách có cơ hội vàng để gỡ hòa, nhưng thủ quân Bruno Fernandes đá hỏng phạt đền. Đến phút bù thứ năm, “Quỷ đỏ” nhận thêm bàn thua.

Amorim cho biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận gặp Brentford, nhưng kế hoạch nhanh chóng sụp đổ trong nửa đầu hiệp một. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thừa nhận đang có khoảng cách lớn giữa những gì ông thấy trên sân tập và thực tế trận đấu. "Đó chính là áp lực của CLB. Đôi khi trong những trận đấu khó khăn, các cầu thủ không còn là chính họ," ông nói.

HLV 40 tuổi cũng chỉ ra hàng loạt điểm yếu: từ khả năng xử lý ở một phần ba cuối sân, sự thiếu chính xác trong các quả tạt, cho đến chất lượng cuối cùng của các pha tấn công. "Rõ ràng chúng tôi có thể tạo ra nhiều cơ hội hơn. Nhưng hôm nay, sự thiếu chất lượng trong khâu dứt điểm đã làm mọi thứ trở nên khó khăn", Amorim thừa nhận.

Bruno Fernandes (trái) đá hỏng phạt đền, lỡ cơ hội gỡ hòa cho Man Utd. Ảnh: Reuters

Trong hiệp hai, nhằm tăng cường sức tấn công, Amorim tung thêm Kobbie Mainoo, Mason Mount và Joshua Zirkzee nhưng vẫn giữ nguyên sơ đồ 3-4-2-1. Trong đó, ông thậm chí để Mbeumo và Mount chia nhau hai bên cánh trong vai trò wing-back (hậu vệ biên có xu hướng tấn công). Amorim từng tuyên bố ngay cả Giáo hoàng cũng không thể khiến ông thay đổi hệ thống“, và sau trận thua Brentford, nhà cầm quân này nhấn mạnh:”Khi thắng, người ta không nói gì đến hệ thống. Khi thua, tất cả đều đổ cho hệ thống".

Bên cạnh những lo lắng về chuyên môn, Amorim cũng phải đối diện với câu hỏi về tương lai. Tuy nhiên, ông khẳng định bản thân không bị ám ảnh bởi nguy cơ mất việc. "Tôi luôn cảm thấy thoải mái với công việc. Tôi không lo lắng. Đó không phải là quyết định của tôi. Tôi sẽ làm hết sức mình trong từng phút ở đây. Tôi không phải mẫu người lo nghĩ về chiếc ghế của mình", ông bày tỏ.

Amorim khẳng định mục tiêu lớn nhất hiện tại là giúp các học trò tìm lại sự ổn định và tạo ra chuỗi thắng để lấy lại niềm tin. “Tôi không tìm cách bảo vệ cầu thủ hay chính mình”, ông cho biết. "Tôi chỉ nghĩ làm sao để thắng trận tiếp theo, tạo lại động lực. Hôm nay, chúng tôi đã chơi theo cách Brentford muốn, chứ không phải lối chơi của Man Utd. Khi làm điều đó, bạn rất khó thắng".

