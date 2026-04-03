An Bình sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi

Là xã vùng sâu còn nhiều khó khăn, song những năm qua, An Bình ngày một phát triển, một phần nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Từ những đồng vốn ưu đãi, nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Nguồn lực thiết thực

Gia đình anh Bùi Đông Giang, thôn chợ Đập là một trong những hộ sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi. Anh vừa được vay 200 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm, tiếp tục đầu tư chăn nuôi gà.

Anh Giang chia sẻ: Gà Lạc Thuỷ đã được chứng nhận OCOP 4 sao. Giống gà này có khả năng thích nghi cao với thời tiết, dễ nuôi quanh năm. Gia đình tôi được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đúng lúc có nhu cầu mở rộng chăn nuôi nên rất phấn khởi. Nguồn vốn ưu đãi thực sự là “đòn bẩy” giúp những hộ nông dân mạnh dạn đầu tư, tuân thủ nghiêm quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn OCOP để vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Tương tự, anh Đỗ Văn Khuyên, thôn Cây Rường cũng được vay 200 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm để đầu tư chăn nuôi gà, quy mô gia trại trên 10.000 con, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lạc Thuỷ giải ngân vốn cho hộ vay.

Bà Đỗ Thị Liên, Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) thôn Cây Rường cho biết: “Tổ có 52 thành viên, thực hiện cho vay 7 chương trình tín dụng, gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, hộ nghèo về nhà ở, với dư nợ trên 4,1 tỷ đồng. Đặc biệt tổ không có nợ quá hạn, tiền gửi tiết kiệm qua tổ trên 37 triệu đồng. Người dân giờ đây không còn tâm lý trông chờ, ỷ lại. Khi được vay vốn, ai cũng chủ động tính toán làm ăn. Các hộ trong tổ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế”.

Không chỉ nhận uỷ thác vốn, các tổ chức hội, đoàn thể của xã tích cực hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, giúp người dân nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã được nhân rộng, như trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển kinh tế rừng... Nguồn vốn được triển khai thông qua các tổ TK&VV ở từng thôn, xóm, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Nhờ vậy, nhiều hộ dân đã có điều kiện tiếp cận vốn thuận lợi, kịp thời phục vụ sản xuất.

Đòn bẩy giảm nghèo bền vững

An Bình đang triển khai 14 chương trình tín dụng, hiện tổng dư nợ đạt hơn 207 tỷ đồng với 2.746 khách hàng còn dư nợ; dư nợ bình quân đạt hơn 3 tỷ đồng/tổ TK&VV và trên 75,5 triệu đồng/hộ vay; tỷ lệ nợ quá hạn thấp, chiếm 0,027% tổng dư nợ.

Hiện trên địa bàn xã có 3 điểm giao dịch gồm: Hưng Thi, An Bình, Chợ Đập với tổng số 68 tổ TK&VV. Điểm giao dịch được cập nhật, công khai đầy đủ các hệ thống bảng biển của NHCSXH theo quy định; các chính sách tín dụng, thủ tục vay vốn và danh sách hộ vay; điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ khách hàng đến giao dịch hàng tháng. Công tác an ninh, an toàn được lực lượng công an và tổ an ninh trật tự ở cơ sở đảm bảo; 99,8% giao dịch của NHCSXH được thực hiện tại Điểm giao dịch, giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Xã xác định tín dụng chính sách là một trong những giải pháp quan trọng để giảm nghèo bền vững. Do đó, xã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và các đoàn thể rà soát, bình xét đúng đối tượng; hướng dẫn người dân sử dụng vốn hiệu quả.”

Qua đánh giá, các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 7,24%; thu nhập bình quân đầu người đạt 49,8 triệu đồng/năm. Thời gian tới, xã An Bình tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về sử dụng vốn vay; đồng thời phối hợp mở rộng các chương trình tín dụng phù hợp nhu cầu thực tế.

Từ nguồn vốn ưu đãi, người dân An Bình đang viết nên câu chuyện đổi thay ngay trên mảnh đất quê hương - nơi ý chí vươn lên và sự đồng hành của chính sách đã tạo nên nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.

Đinh Thắng