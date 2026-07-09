Ân tình những người lính “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những người lính từng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” năm xưa vẫn luôn mang trong mình ký ức về một thời bom đạn. Nhiều cựu chiến binh (CCB) hôm nay vẫn phải đối mặt với những di chứng chiến tranh, tuổi cao, sức yếu, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Nhưng vượt lên tất cả, nghĩa tình đồng chí, đồng đội vẫn luôn được gìn giữ, trở thành điểm tựa giúp họ thêm nghị lực trong cuộc sống, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, để các thế hệ sau noi theo.

CCB Vũ Ngọc Đổi xúc động khi được nhận xe lăn từ tổ chức Hội.

Một ngày cuối tháng 6, ngôi nhà cấp 4 nằm nép bên đồi chè của vợ chồng CCB Vũ Ngọc Đổi ở thôn Thanh Hà, xã Võ Miếu như được sưởi ấm bởi tình đồng đội. Ở tuổi ngoài 70, sau hơn hai mươi năm gắn bó với chiếc xe đẩy tự chế từ ghế xe ô tô cũ, ông Đổi không giấu được niềm xúc động khi đón nhận chiếc xe lăn mới do Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ trao tặng.

Bên chén trà nóng, những người lính năm xưa cùng nhau ôn lại những câu chuyện của một thời gian khổ nhưng đầy tự hào. Ông Đổi cho biết, ông nhập ngũ tháng 4/1975, trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Đà Nẵng. Năm 1980, phục viên trở về quê hương, ông tiếp tục tham gia công tác tại địa phương gần 30 năm.

Những năm tháng sau chiến tranh, cuộc sống của gia đình ông gặp nhiều khó khăn. Nguồn thu nhập chính chỉ dựa vào vài sào chè và khoản trợ cấp thương tật khoảng một triệu đồng mỗi tháng. Đặc biệt, căn bệnh gout khiến đôi chân, đôi tay ông thường xuyên đau nhức, sưng tấy, khả năng lao động và đi lại ngày càng hạn chế. Chiếc xe đẩy tự chế đã trở thành người bạn đồng hành giúp ông vượt qua những bất tiện trong sinh hoạt suốt hơn hai thập kỷ.

Đón nhận món quà từ đồng đội, ông Đổi xúc động chia sẻ: "Tôi rất vui và cảm thấy ấm lòng khi được đồng đội quan tâm, động viên. Có chiếc xe lăn mới, việc đi lại sẽ thuận tiện hơn, giúp tôi có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật, tiếp tục vui sống cùng gia đình, con cháu."

Niềm vui ấy cũng là cảm xúc của CCB, nạn nhân chất độc da cam Nguyễn Duy Nho ở thôn Tân Thịnh, xã Minh Đài. Sau 9 năm tham gia chiến đấu tại Chiến trường B (1971-1980), sức khỏe của ông ngày càng suy giảm do ảnh hưởng của chất độc da cam. Hiện ông suy giảm 80% sức lao động, việc đi lại chủ yếu dựa vào đôi nạng. Bởi vậy, chiếc xe lăn do Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trao tặng không chỉ là phương tiện hỗ trợ sinh hoạt mà còn là món quà thiết thực giúp ông vơi bớt những trở ngại trong cuộc sống hằng ngày.

Đó chỉ là hai trong số 20 chiếc xe lăn được trao trực tiếp đến hội viên có hoàn cảnh khó khăn do Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ triển khai nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay. Món quà không chỉ giúp những người lính năm xưa thuận tiện hơn trong cuộc sống, mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của những người từng đi qua chiến tranh, cùng viết nên những năm tháng hào hùng trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.

Trao tặng xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam Nguyễn Duy Nho ở thôn Tân Thịnh, xã Minh Đài.

Bà Mai Thị Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn khu vực Phú Thọ chia sẻ: “Với tấm lòng tri ân sâu sắc những người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, Đại tá Trịnh Đức Thiêm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã dành tặng cho Ban Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn khu vực Phú Thọ 20 chiếc xe lăn để gửi đến những người đồng đội gặp khó khăn trong việc đi lại".

Cùng với tặng xe lăn cho đồng đội, 6 tháng đầu năm 2026, Ban Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn khu vực Phú Thọ đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Thăm chiến trường Điện Biên Phủ và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên; trao kỷ vật chiến trường của nữ quân y Trường Sơn cho gia đình liệt sĩ; vận động hỗ trợ xóa nhà tạm cho những người lính Trường Sơn sống đơn thân...

Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập tổ chức Hội của ba tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình trước đây, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ hiện có hơn 6.700 hội viên là CCB Trường Sơn, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến từng tham gia phục vụ trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Đại tá Vũ Tiến Đặng - Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh cho biết: “Cùng với việc kiện toàn tổ chức sau sáp nhập, các cấp Hội triển khai nhiều hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ về vốn, con giống, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho những trường hợp khó khăn, góp phần vun đắp tình đồng đội và phát huy truyền thống tốt đẹp của những người lính Trường Sơn”. Nhờ sự chung tay của tổ chức Hội và cộng đồng, nhiều gia đình hội viên đã thoát nghèo, góp phần khẳng định hiệu quả các hoạt động nghĩa tình, củng cố khối đoàn kết, gắn bó trong tổ chức Hội.

Những việc làm nghĩa tình ấy tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa sâu sắc. Bởi với những người lính từng đi qua chiến tranh, điều quý giá nhất không chỉ là những món quà vật chất, mà còn là sự quan tâm, sẻ chia từ đồng đội. Dẫu năm tháng chiến tranh đã ở lại phía sau, nhưng tình đồng chí, đồng đội của những người lính “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” vẫn tiếp tục được nối dài bằng những hành động thiết thực hôm nay, để sự hy sinh của một thế hệ luôn được trân trọng, ghi nhớ và lan tỏa trong cộng đồng.

Hồng Nhung