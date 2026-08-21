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Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão gây mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, đổ bộ khu vực Hải Phòng-Quảng Ninh khoảng đêm 23/8. Mưa lớn quay lại miền bắc từ hôm nay, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 300mm.

Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão gây mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 8 giờ sáng 21/8/2026. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ sáng 21/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,3 độ vĩ bắc; 108,5 độ kinh đông, trên khu vực bắc vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 5km/giờ.

Đến 7 giờ sáng 22/8, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ vĩ bắc; 108,5 độ kinh đông; trên khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 190km về phía đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120km về phía đông bắc. Áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng: khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Đến 7 giờ sáng 23/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây với tốc độ 3-5km/giờ, trên vùng biển phía bắc vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 150km về phía đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng: khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển chậm về phía nam, mỗi giờ đi được 3-5km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Dự báo từ sáng nay đến đêm mai (22/8), khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 300mm.

Từ ngày 23/8, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đợt mưa này có khả năng còn kéo dài.

Ngoài ra, trong ngày 21/8, khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 80mm.

Trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-3,5m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Bạch Long Vĩ Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão Có nơi mưa rất to khu vực vịnh Bắc Bộ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Mưa lớn Đặc khu Hải phòng Cô Tô Mưa to
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