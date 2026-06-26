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Apple tăng giá một số dòng MacBook và iPad do chi phí linh kiện AI gia tăng

Giá MacBook Air 512GB tăng từ 1.099 USD lên 1.299 USD, MacBook Pro 1TB tăng từ 1.699 USD lên 1.999 USD, trong khi iPad Air 128GB tăng từ 599 USD lên 749 USD.

Apple tăng giá một số dòng MacBook và iPad do chi phí linh kiện AI gia tăngBiểu tượng Apple tại cửa hàng ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tập đoàn Apple ngày 25/6 thông báo điều chỉnh tăng giá bán đối với một số mẫu MacBook và iPad, với lý do chi phí bộ nhớ và thiết bị lưu trữ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh, buộc hãng phải chuyển một phần chi phí sang người tiêu dùng.

Theo thông báo của Apple, giá MacBook Air 512GB tăng từ 1.099 USD lên 1.299 USD, MacBook Pro 1TB tăng từ 1.699 USD lên 1.999 USD, trong khi iPad Air 128GB tăng từ 599 USD lên 749 USD và iPad Pro WiFi 256GB tăng từ 999 USD lên 1.199 USD. Cửa hàng trực tuyến của Apple cũng tạm ngừng hoạt động trong thời gian cập nhật bảng giá mới.

Apple cho biết nhu cầu bùng nổ đối với các trung tâm dữ liệu AI đã khiến giá bộ nhớ và linh kiện lưu trữ tăng lên mức chưa từng có, làm gia tăng đáng kể chi phí sản xuất.

Theo Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook, tập đoàn không còn khả năng tiếp tục tự hấp thụ toàn bộ chi phí này sau nhiều quý liên tiếp.

Theo hãng nghiên cứu Counterpoint Research, giá bộ nhớ và thiết bị lưu trữ đã tăng gấp khoảng bốn lần trong ba quý gần đây khi các nhà sản xuất ưu tiên năng lực cho dòng bộ nhớ băng thông cao (HBM) phục vụ máy chủ AI. Xu hướng này đã giúp các doanh nghiệp như Micron ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh.

Các chuyên gia cũng cho rằng việc Apple mở rộng các tính năng Apple Intelligence trên thế hệ thiết bị mới đòi hỏi dung lượng bộ nhớ lớn hơn, qua đó làm tăng chi phí phần cứng. Theo IDC, toàn bộ các mẫu iPhone thế hệ mới dự kiến sẽ được trang bị RAM 12GB để hỗ trợ đầy đủ các tính năng AI trên thiết bị.

Sau thông báo tăng giá, cổ phiếu Apple giảm hơn 6% trong phiên giao dịch 25/6, phản ánh lo ngại của nhà đầu tư về tác động của chi phí AI đối với nhu cầu tiêu dùng và triển vọng lợi nhuận của công ty.

Giới phân tích nhận định Apple có thể tiếp tục điều chỉnh giá một số dòng sản phẩm nếu chi phí linh kiện vẫn duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 Từ khóa: Apple Chi phí MacBook Pro Ipad Tăng giá Macbook Air Kiện Giám đốc điều hành Thông báo Trí tuệ nhân tạo
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