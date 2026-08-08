ChatGPT miễn phí được “cởi trói”, OpenAI thêm loạt tính năng AI mới

Bản miễn phí của ChatGPT sẽ được mở rộng đáng kể, giúp người dùng đặt câu hỏi bằng văn bản thoải mái hơn trước.

OpenAI vừa công bố tin mừng đối với người dùng ChatGPT miễn phí khi loại bỏ giới hạn các cuộc trò chuyện bằng văn bản cho họ. Đáng chú ý, động thái diễn ra trong bối cảnh ChatGPT vừa đạt mốc 1 tỷ người dùng hàng tuần.

Người dùng ChatGPT miễn phí đón tin cực vui từ OpenAI

Phiên bản mới nhất, GPT-5.6 Luna, sẽ là mẫu mặc định cho người dùng Free và Go, thay thế cho GPT-5.5. Cả hai nhóm người dùng này sẽ được trải nghiệm một tính năng mới mang tên Think, cho phép họ chọn mức độ suy luận cao hơn cho các câu hỏi phức tạp. Tuy nhiên, OpenAI vẫn duy trì các giới hạn riêng biệt đối với tệp, hình ảnh, giọng nói và việc tạo hình ảnh.

Người dùng ChatGPT trả phí được lợi ích gì?

Đối với người dùng Plus và Pro, bản cập nhật này mang đến mô hình GPT-5.6 Sol được nâng cấp, tối ưu cho các tác vụ nhanh như đặt câu hỏi, nghiên cứu trên web, tư vấn, lập kế hoạch, viết bài và đưa ra quyết định. OpenAI cho biết mô hình mới này sẽ cung cấp các câu trả lời ngắn gọn và mạnh mẽ hơn. Đáng chú ý, GPT-5.6 Sol cho ChatGPT là một phiên bản riêng biệt so với GPT-5.6 Sol được sử dụng cho Codex và Work, vốn không có sự thay đổi trong đợt cải tiến này.

Người dùng ChatGPT Plus và Pro cũng sẽ có thêm thanh trượt điều chỉnh mức độ suy nghĩ, cho phép họ tùy chỉnh “mức độ” suy nghĩ mà mô hình dành cho câu trả lời, dựa trên độ phức tạp của truy vấn. Theo đánh giá nội bộ của OpenAI, GPT-5.6 Luna đã giảm thiểu lỗi sai về mặt thực tế tới 62% so với GPT-5.5-Instant, trong khi GPT-5.6 Sol giảm tới 68%.

Bản cập nhật của GPT-5.6 Sol đã có sẵn cho người dùng Plus và Pro từ hôm nay, trong khi các thay đổi cho người dùng Free và Go sẽ được triển khai trong tuần này. Vào tuần tới, người dùng sẽ được trải nghiệm tính năng trò chuyện văn bản không giới hạn và nút Think mới cho các câu hỏi khó hơn.

The vov.vn