Australia họp sớm để thông qua luật kiểm soát súng đạn và chống thù hận

Thủ tướng Australia Anthony Albanese quyết định triệu tập Quốc hội họp sớm để giải quyết các vấn đề liên quan đến luật về phát ngôn kích động thù hận và luật kiểm soát súng đạn sau vụ tấn công khủng bố ở Bondi.
Thủ tướng Albanese cho biết, hai viện của Quốc hội liên bang sẽ họp vào 2 ngày 19-20/1 để thông qua một dự luật tổng hợp thiết lập chương trình kiểm soát súng đạn trên toàn quốc và tăng cường luật chống kích động thù hận. Theo ông, dự luật này nhằm xử lý đồng thời hai vấn đề là hành vi kích động thù hận và việc sử dụng súng trong các vụ tấn công bạo lực.
Chính phủ Australia đã tham vấn về những thay đổi được đề xuất nhằm tăng cường luật chống phát ngôn kích động thù hận, trong đó có việc thiết lập một cơ chế để lập danh sách các tổ chức bị coi là “kích động thù hận”. Chính phủ trao thêm quyền cho Bộ trưởng Nội vụ hủy bỏ thị thực của những người bị cho là có ý định lan truyền hận thù và đưa ra một tội danh mới về kích động thù hận chủng tộc. Bộ trưởng Tư pháp Michelle Rowland cho biết, khi được thông qua, luật này sẽ là luật chống phát ngôn thù hận nghiêm khắc nhất của Australia.
Theo thông báo của Thủ tướng Albanese, Australia sẽ tổ chức quốc tang vào ngày 22/1 để tưởng niệm 15 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt tại bãi biển Bondi.
