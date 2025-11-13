Bám địa bàn, giữ vững an ninh trật tự

Thời gian qua, Công an xã Liên Sơn đã phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Với phương châm “gần dân, hiểu dân, vì Nhân dân phục vụ”, mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) luôn bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, góp phần giữ bình yên cho Nhân dân.

Sau sáp nhập, Liên Sơn là xã có địa bàn rộng, dân cư phân tán, giáp ranh với nhiều khu vực trọng điểm về kinh tế - xã hội, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT. Trước thực tế đó, Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin báo tội phạm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Công an xã Liên Sơn làm tốt công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm

Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình và phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong 10 tháng năm 2025, Công an xã Liên Sơn đã phát hiện, xử lý 10 vụ/25 đối tượng liên quan đến trật tự xã hội (trong đó cướp giật tài sản 1 vụ, trộm cắp tài sản 3 vụ, cố ý gây thương tích 1 vụ, đánh bạc 3 vụ, sử dụng trái phép chất ma túy 2 vụ). Nguyên nhân phát sinh các vụ việc chủ yếu do một bộ phận người dân nhận thức pháp luật còn hạn chế, ý thức cảnh giác của một bộ phận Nhân dân chưa cao; công tác phòng ngừa xã hội trên một số mặt còn hạn chế. Ngoài ra, Công an xã còn thực hiện hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn trong Nhân dân, không để xảy ra khiếu kiện phức tạp.

Một trong những điểm sáng của Công an xã Liên Sơn là việc xây dựng và duy trì các mô hình tự quản về ANTT; làm tốt công tác vận động, phát huy vai trò của chức sắc, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như mô hình “Cụm dân cư xóm Gừa liên kết cơ sở kinh doanh lưu trú bảo đảm về ANTT”; “Tổ liên gia an toàn PCCC”; “Cổng trường an toàn giao thông”; “Tổ an ninh Nhân dân”, “Camera an ninh”... Các mô hình này được nhân rộng, giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phối hợp cùng lực lượng công an trong phát hiện, tố giác tội phạm. Từ đầu năm đến nay, Công an xã tổ chức trên 100 ca tuần tra vũ trang, tổ chức tuần tra hàng ngày trên các tuyến, vào các giờ cao điểm, địa bàn trọng điểm, địa bàn giáp ranh để phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Vận động thu hồi, giao nộp 2 khẩu súng tự chế, 1 lựu đạn mỏ vịt, 3 viên đạn, 2 quả pháo nổ. Công an xã đã tham mưu UBND xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp về hành vi vận chuyển, vứt gia súc bị bệnh, chết ra môi trường với số tiền 5,5 triệu đồng. Thực hiện kiểm tra 27 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, xử phạt 7 cơ sở vi phạm số tiền trên 22 triệu đồng; xử phạt 4 trường hợp về hành vi không thông báo lưu trú số tiền 3 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước...

Mô hình camera an ninh hỗ trợ Công an xã Liên Sơn chủ động nắm tình hình giữ ANTT cơ sở

Ông Bùi Văn Ba, Trưởng xóm Đầm Đa chia sẻ: “Cán bộ công an xã thường xuyên về xóm, cùng chúng tôi tuyên truyền, vận động bà con chấp hành pháp luật. Nhờ vậy mà tình hình trộm cắp, gây rối, vi phạm giao thông giảm rõ rệt”.

Không chỉ làm tốt công tác bảo đảm ANTT, Công an xã Liên Sơn còn chú trọng thực hiện cải cách hành chính với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”. Tại trụ sở, các thủ tục được giải quyết nhanh gọn, thái độ ứng xử của cán bộ ngày càng chuẩn mực, tạo được niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Trung tá Lê Thanh Liêm - Phó trưởng Công an xã Liên Sơn, cho biết: Chúng tôi luôn xác định, muốn làm tốt công tác giữ gìn ANTT thì phải nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở. Mỗi CBCS đều được phân công phụ trách địa bàn, thường xuyên xuống dân, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết mâu thuẫn, không để phát sinh điểm nóng. Thời gian tới, Công an xã Liên Sơn tiếp tục khẳng định vai trò tuyến đầu trong bảo vệ bình yên cuộc sống, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn - góp phần quan trọng vào sự phát triển ổn định, bền vững của địa phương.

Đinh Thắng