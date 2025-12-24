Triển khai công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2026

Ngày 24/12, Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2026.

Lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo, quán triệt thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2026.

Năm 2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do việc sắp xếp, thay đổi mô hình tổ chức và sáp nhập đơn vị, song với sự quyết tâm cao của cấp ủy, lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, công tác THADS trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.

THADS tỉnh đã triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; chú trọng xử lý các vụ việc trọng điểm, các vụ việc có nhiều đơn thư khiếu nại, các vụ án tín dụng, ngân hàng; đồng thời tăng cường thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước bị thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Cụ thể, trong công tác thi hành án dân sự, toàn tỉnh đã giải quyết xong 16.541 việc, đạt tỷ lệ 85,70%, vượt 1,65% so với kế hoạch được giao. Về tiền, tổng số tiền thu hồi đạt hơn 1.304 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 62,10%, vượt chỉ tiêu 10,07%.

Đáng chú ý, công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt kết quả cao, với tỷ lệ thi hành xong đạt 88,35% về việc và 83,42% về tiền. Kết quả thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, xếp thứ 10 toàn quốc về tỷ lệ thu hồi tiền. Bên cạnh đó, đơn vị đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân với 65 lượt, giải quyết 100% đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, điểm nóng trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THADS năm 2025 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Việc tổ chức thi hành các vụ việc có số tiền phải thi hành lớn, các vụ việc phức tạp, đặc biệt là án tín dụng ngân hàng, tuy có chuyển biến so với năm trước nhưng chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Một số vụ việc khó khăn, kéo dài chưa được giải quyết triệt để; số vụ việc chưa bàn giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá còn nhiều.

Công tác phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị có thời điểm chưa chủ động, chưa hiệu quả, nhất là trong xác minh điều kiện thi hành án và bảo vệ cưỡng chế sau khi thực hiện sáp nhập, thay đổi mô hình tổ chức.

Nhiều khó khăn, hạn chế được các đại biểu tập trung làm rõ, tháo gỡ nhằm nâng cao kết quả công tác trong năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo THADS tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, toàn ngành tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo THADS tỉnh tăng cường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành trong công tác thi hành án, nhất là trong xác minh điều kiện thi hành án và cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng.

Ngành THADS tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống THADS bảo đảm hiệu lực, hiệu quả” và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm hệ thống THADS hoạt động ổn định, thông suốt. Tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của công chức, người lao động, qua đó phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính năm 2026.

Lê Minh