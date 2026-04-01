Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ ba

Ngày 1/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Phú Thọ tổ chức phiên họp thứ ba nhằm đánh giá kết quả công tác quý I, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2026.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Đại Dương kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo đã trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong quý I; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2026; Báo cáo kết quả chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc theo phân công của Ban Chỉ đạo cũng như các kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát và các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang và các đại biểu dự hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quý I đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Các đại biểu đề nghị tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phối hợp giữa các cơ quan chức năng nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc báo cáo tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Đại Dương đề nghị cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo - Ban Nội chính Tỉnh ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo; tiếp tục tham mưu, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo tỉnh. Rà soát lại quy định trước đây và hoàn thiện quy định về xác định danh mục các vụ án, vụ việc lớn đưa vào, đưa ra khỏi diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo theo đúng quy trình, tiêu chí và quy định của Trung ương.

Đối với việc thực hiện rà soát các công trình, các dự án tồn đọng, kéo dài, hiệu quả thấp có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục xử lý theo yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương. Tiếp tục chỉ đạo rà soát toàn diện các hồ sơ, vướng mắc liên quan đến đất đai, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm từng cấp để giải quyết kịp thời, không để kéo dài, phát sinh điểm nóng, không để tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo nhiều gây bức xúc trong Nhân dân. Song song với đó, các đơn vị chức năng cần tập trung tháo gỡ “nút thắt” trong định giá tài sản và đẩy mạnh thi hành các bản án hành chính, dân sự.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự cuộc họp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung rà soát, tham mưu Ban Chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tồn đọng, nhất là những vụ việc kéo dài từ nhiều năm qua chưa được xử lý dứt điểm, đề xuất Ban Chỉ đạo có hình thức xử lý kịp thời, dứt điểm. Ban Chỉ đạo cần tăng cường giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản và các dự án trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các sai phạm về nghĩa vụ tài chính, thuế, tránh gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo thống nhất đưa 1 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Lê Minh