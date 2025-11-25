Ban Công tác Mặt trận khu Cảy – hạt nhân gắn kết cộng đồng

Ban công tác mặt trận (CTMT) khu Cảy, xã Thượng Long là tập thể điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Với phương châm “bám sát cơ sở”, những cán bộ mặt trận cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban công tác mặt trận khu Cảy, xã Thượng Long tổ chức họp bàn, triển khai thực hiện nhiệm vụ tại khu dân cư

Tiên phong xây dựng nông thôn mới

Sải bước trên những tuyến đường giao thông nông thôn khang trang, sạch đẹp tại khu Cảy dễ dàng nhận thấy các phương tiện lưu thông thuận lợi. Dọc hay bên đường cảnh quan xanh – sạch – đẹp với những đường hoa, đường cờ Tổ quốc. Điểm nhấn tại mỗi tuyến đường giao thông tại khu Cảy đó chính là mô hình “Đèn điện thắp sáng trong đêm” được triển khai xây dựng từ năm 2017.

Toàn bộ nguồn kinh phí đầu tư lắp đặt được huy động từ nguồn quỹ xã hội hóa từ người dân địa phương. Ngay từ thời điểm ban đầu, mô hình đã nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận triển khai từ phía người dân. Chỉ trong vài tháng, các tuyến đường trên địa bàn đã được thắp sáng với tổng chiều dài trên 3 km tại 7/7 tổ liên gia trên địa bàn.

Bà Hà Thị Vân, Trưởng ban CTMT khu Cảy cho biết: “Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước triển khai tạo sự đồng thuận trong lòng dân. Thời điểm bấy giờ khi chương trình được phát động đã thu hút được sự quan tâm của Nhân dân trên địa bàn. Người dân hào hứng, mong chờ về diện mạo NTM khởi sắc sẽ góp phần nâng cao cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ngay sau khi mô hình “Đèn điện thắp sáng trong đêm” được khởi công và đưa vào hoạt động đã góp phần thắp sáng đường quê. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông dễ dàng trên các tuyến đường, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”.

Phát huy vai trò trong xây dựng diện mạo NTM tại quê hương, Ban CTMT khu Cảy xây dựng kế hoạch và tham mưu với cấp ủy chi bộ chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Mô hình “Đèn điện thắp sáng trong đêm” tại khu Cảy giúp thuận tiện đi lại cho người dân vào ban đêm, đồng thời góp phần xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp

Theo đó, Ban CTMT thường xuyên thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động hộ gia đình tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Nhiều phần việc đã được triển khai như duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông thôn thôn liên xóm, vận động Nhân dân đóng góp ngày công lao động, hiến đất làm đường giao thông.

Đến nay, các tầng lớp Nhân dân đã ủng hộ trên 140 triệu đồng sử dụng vào việc xây dựng sân chơi, sân khấu nổi, hệ thống tường rào tại nhà văn hóa... Cùng với đó, trên 70 hộ dân đã tích cực tham gia hiến đất để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn. Theo rà soát, khu Cảy có trên 4 km đường giao thông, tỷ lệ cứng hóa đạt 100%. Hệ thống hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu sử dụng, sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn.

Đoàn kết cộng đồng dân cư

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên và Nhân dân trong khu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng “Khu dân cư văn hoá kiểu mẫu” đã được Ban công tác Mặt trận khu Cảy tập trung triển khai sâu rộng.

Theo đó, Ban CTMT khu Cảy luôn chủ động linh hoạt, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng Ban chi ủy chi bộ thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, đoàn kết, dân chủ, thực thi các hoạt động của chi bộ, hoạt động khu dân cư. Qua đó góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đồng thời xây dựng khu dân cư giàu đẹp, văn minh.

Với những cách làm đổi mới sáng tạo, Ban CTMT khu Cảy đã tập hợp, huy động sức mạnh khối đoàn kết toàn dân, khơi dậy nguồn lực trong Nhân dân để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hình thành nếp sống văn hóa lành mạnh góp phần quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Quá trình triển khai xây dựng các mô hình tại khu dân cư, Ban CTMT tập trung chú trọng đến chất lượng, thực chất, tính bền vững trên cơ sở khảo sát, đánh giá đúng thực trạng, tiềm năng lợi thế, có trọng tâm, trọng điểm, không chạy theo thành tích. Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn để xây dựng thành công mô hình.

Trong quá trình thực hiện, Ban CTMT khu Cảy đã tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện và đặt ra mục tiêu khắc phục những tồn tại, duy trì, giữ vững kết quả đã đạt được.

Người dân khu Cảy tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở

Nhiều năm liên tiếp, tỷ lệ gia đình văn hóa khu Cảy đạt trên 90% trở lên; liên tiếp là khu dân cư tiêu biểu cấp xã. Các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo được triển khai nhằm lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng dân cư. Đến nay, thu nhập bình quân trên địa bàn đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Khu Cảy hiện có 122 hộ dân, trong đó chỉ còn 4 hộ nghèo và 01 cận nghèo.

Đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam xã Thượng Long cho biết: “Với chức năng, nhiệm vụ, các thành viên Ban CTMT khu Cảy không quản ngại khó khăn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Thực tế đó đã khơi dậy, phát huy sức mạnh nội lực trong chính mỗi người dân, mỗi gia đình, tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh; là cầu nối đoàn kết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân”.

Đức Anh