Bán kết U23 Đông Nam Á giữa U23 Việt Nam – U23 Philippines: Kiểm chứng bản lĩnh

Bán kết Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 giữa U23 Việt Nam – U23 Philippines: Kiểm chứng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.

Sau hai trận đấu tại vòng bảng, đội tuyển U23 Việt Nam giành quyền vào bán kết Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 với ngôi nhất bảng B. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Kim Sang Sik là đội tuyển U23 Philippines – đội bóng gây bất ngờ lớn khi vượt qua vòng bảng với tư cách nhì bảng A. Trận bán kết hứa hẹn sẽ là bài kiểm tra thực sự về bản lĩnh và chiều sâu chiến thuật của U23 Việt Nam, đặc biệt khi những hạn chế nơi tuyến giữa và hàng công vẫn còn lộ rõ.

U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Philippines tại bán kết giải U23 Đông Nam Á 2025. (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam: Hàng thủ ghi bàn, bóng chết định đoạt

U23 Việt Nam khởi đầu chiến dịch U23 Đông Nam Á 2025 bằng chiến thắng 3-0 trước U23 Lào. Trong trận đấu này, U23 Việt Nam thể hiện sự vượt trội về thể lực và tổ chức. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nằm ở cách U23 Việt Nam tìm được bàn thắng. Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh bất ngờ trở thành nhân vật chính với cú đúp bàn thắng đều đến từ các tình huống cố định – một pha đánh đầu mạnh mẽ và một cú dứt điểm cận thành. Trước đó, đội trưởng Khuất Văn Khang mở tỷ số sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm địa.

Trung vệ Hiểu Minh đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của U23 Việt Nam với 2 bàn thắng. (Ảnh: VFF)

Ở lượt trận thứ hai gặp U23 Campuchia, kịch bản không có nhiều khác biệt. Dù cầm bóng nhiều và chơi ép sân trong phần lớn thời gian, nhưng U23 Việt Nam lại tiếp tục tìm thấy bàn thắng từ một tình huống bóng chết. Lần này, trung vệ Lý Đức là người ghi bàn mở tỷ số sau pha phạt góc, tiếp tục nối dài chuỗi bàn thắng đến từ hàng thủ. Chung cuộc, U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 và kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng, ghi 5 bàn và chỉ để lọt lưới 1 bàn.

Thống kê sau vòng bảng cho thấy, 3 trong 5 bàn thắng của U23 Việt Nam được ghi từ những pha cố định, và có tới 3 bàn được thực hiện bởi các trung vệ – một con số vừa đáng mừng vừa đáng lo. Mừng vì các học trò của HLV Kim Sang Sik đã tận dụng rất tốt ưu thế thể hình và tổ chức chiến thuật. Nhưng cũng lo bởi các tuyến trên – đặc biệt là hàng công – chưa cho thấy sự sắc bén cần thiết trong những tình huống bóng sống.

Về nhân sự, sau hai trận đấu, U23 Việt Nam dường như đã định hình được bộ khung chính với các gương mặt quen thuộc như thủ môn Trung Kiên, bộ ba trung vệ Hiểu Minh, Lý Đức và Nhật Minh, tiền vệ Phi Hoàng, Văn Khang và tiền đạo Quốc Việt. Đây là những cầu thủ chơi ổn định, duy trì cường độ cao và thường xuyên góp mặt trong đội hình xuất phát.

Tuy nhiên, tuyến giữa và hàng công của U23 Việt Nam vẫn chưa đạt được sự kết nối trơn tru. Các tình huống phối hợp ở khu vực trung lộ vẫn thiếu độ chính xác bởi những đường chuyền lỗi. Quốc Việt vẫn là mũi nhọn đáng chú ý, nhưng chưa nhận được nhiều sự hỗ trợ hiệu quả từ hàng tiền vệ.

Điều này đặt ra câu hỏi lớn trước thềm bán kết: Khi không thể mãi trông chờ vào các tình huống cố định hay sự tỏa sáng của các cầu thủ phòng ngự, đâu sẽ là phương án ghi bàn thực sự của U23 Việt Nam?

U23 Philippines: Đối thủ khó lường với vũ khí phản công

Trong khi đó, U23 Philippines vào bán kết với vị trí nhì bảng A sau 2 chiến thắng và 1 thất bại. Họ khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia, trong đó Otu Abang Banatao là người lập cú đúp từ những pha phản công nhanh. Ở lượt trận thứ hai, đội bóng này thất thủ 0-1 trước U23 Indonesia sau bàn phản lưới nhà đầy đáng tiếc của trung vệ Jaime Rosquillo. Dù vậy, họ nhanh chóng trở lại ở lượt cuối khi đánh bại U23 Brunei 2-0 để giành vé vào bán kết.

U23 Philippines làm nên lịch sử khi có lần đầu tiên góp mặt tại vòng bán kết giải U23 Đông Nam Á.

Khác với U23 Việt Nam, các bàn thắng của U23 Philippines đến chủ yếu từ các tình huống phản công và phối hợp ở tốc độ cao. Họ không quá chú trọng kiểm soát bóng nhưng chơi rất hiệu quả khi có không gian. Các tiền đạo như Javier Mariona, Banatao hay Noti Nunez đều sở hữu thể hình và tốc độ tốt, sẵn sàng khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương.

Tương quan lực lượng giữa hai đội cho thấy sự đối lập rõ ràng. U23 Việt Nam triển khai lối chơi với ưu tiên là sự chắc chắn của hàng thủ. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sở hữu những trung vệ chơi đầu óc và mạnh mẽ trong không chiến, rất phù hợp cho lối đá tận dụng bóng chết. Ngược lại, U23 Philippines lại là tập thể có thể lực dồi dào, chơi thiên về sức mạnh và tốc độ, đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái.

Trong cuộc đối đầu sắp tới, U23 Việt Nam cần đặc biệt cảnh giác với những pha phản công nhanh của đối thủ. Hàng phòng ngự không được phép dâng quá cao, đồng thời hàng tiền vệ cần cải thiện khả năng tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự từ xa. Ở chiều ngược lại, nếu muốn tiến xa hơn tại giải, U23 Việt Nam buộc phải cải thiện khả năng phối hợp ở tuyến trên, tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng từ bóng sống – thay vì phụ thuộc quá nhiều vào các pha cố định như hiện tại.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines là cuộc đối đầu giữa hai trường phái – một bên thiên về kiểm soát và khai thác các tình huống cố định, bên kia dựa vào phản công và thể lực. Đội bóng nào phát huy được thế mạnh, đồng thời bịt kín được điểm yếu sẽ là người giành vé vào chung kết. Với những gì đã thể hiện, U23 Việt Nam vẫn nắm chút lợi thế, nhưng cần một màn trình diễn hoàn thiện hơn, nhất là ở tuyến giữa và hàng công, để biến ưu thế thành chiến thắng.

Nguồn vov.vn