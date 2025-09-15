Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết

Sáng 15/9, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng chí Đinh Đức Lân- Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Đức Lân phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo dự thảo các Nghị quyết Bãi bỏ các nghị quyết do HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất. Với nội dung này, các đại biểu nhất trí cao việc phải ban hành nghị quyết để bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và điều kiện thực tiễn của tỉnh mới. Các đại biểu đề nghị Sở Tài chính làm rõ thêm các căn cứ, lý do bãi bỏ các nghị quyết; nghiên cứu xác định rõ định lượng các nghị quyết bãi bỏ để bổ sung vào tên nghị quyết...

Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh đóng góp ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo dự thảo Nghị quyết Quy định một số nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Trên cơ sở căn cứ pháp lý, thực tiễn, thực hiện thực tế, việc ban hành Nghị quyết là cần thiết để thực hiện tốt công tác đảm bảo chế độ, chính sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ mới phù hợp với thực tiễn.

Đồng thời xóa bỏ sự chênh lệch, so sánh giữa các khu vực, tạo sự nhất quán trong chính sách của tỉnh; thống nhất nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh phù hợp với thực tế, cân đối ngân sách và đúng thẩm quyền để nâng cao hiệu quả công tác này.

Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp trình bày, làm rõ một số ý kiến của các đại biểu.

Các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản làm rõ thêm hơn các căn cứ ban hành nghị quyết; nghiên cứu điều chỉnh tên nghị quyết đảm bảo tính khái quát, phù hợp hơn; bổ sung quy định cụ thể đối tượng áp dụng tạo thuận lợi triển khai trong thực tế; cụ thể thêm Điều 2 của dự thảo Nghị quyết về tổ chức thực hiện; chỉnh sửa một số nội dung về thể thức, bố cục nghị quyết theo đúng quy định...

Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh trình bày, làm rõ một số ý kiến của đại biểu.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Đức Lân đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị và phối hợp với các cơ quan liên quan để rà soát các nội dung cần bổ sung, làm rõ, đảm bảo sự thống nhất, chính xác và phù hợp với các quy định hiện hành.

Lệ Oanh