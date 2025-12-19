Phường Hòa Bình tích cực, trách nhiệm cao trong công tác chuẩn bị bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa đó, thời gian qua, phường Hòa Bình đã và đang khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao triển khai đồng bộ các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, với quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hòa Bình Đinh Thị Thu Hiền cho biết: Cấp ủy, chính quyền phường xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, gắn chặt với yêu cầu xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền đô thị và chính quyền địa phương hai cấp. Trên tinh thần đó, phường đã kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử phường theo đúng quy định, bảo đảm đúng thành phần, đủ số lượng, phân công rõ nhiệm vụ, quyền hạn, tạo sự thống nhất, thông suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Cơ quan Ủy ban MTTQ phường Hòa Bình triển khai nội dung chuẩn bị bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031.

Song song với việc kiện toàn bộ máy, phường Hòa Bình đặc biệt chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức và các lực lượng trực tiếp tham gia công tác bầu cử ở cơ sở. Nội dung tập huấn tập trung làm rõ những điểm mới của Luật Bầu cử, quy trình, thủ tục, các mốc thời gian quan trọng; đồng thời trang bị kỹ năng tổ chức, xử lý tình huống, nhất là những yêu cầu mới về bảo đảm an ninh, trật tự, niêm yết danh sách cử tri, ứng dụng chuyển đổi số gắn với dữ liệu dân cư. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực thực thi nhiệm vụ, bảo đảm công tác bầu cử được tiến hành đúng pháp luật, dân chủ, công khai, minh bạch.

Trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tiễn địa phương, HĐND phường đã xây dựng dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường. Việc xác định cơ cấu được thực hiện thận trọng, khoa học, bảo đảm hài hòa giữa các lĩnh vực, thành phần xã hội; chú trọng đại biểu nữ, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu ngoài Đảng, đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng và tiếng nói của cử tri trên địa bàn.

Phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ phường Hòa Bình đã chủ trì tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ phường thông báo số lượng đại biểu HĐND phường được bầu là 29 đại biểu; thống nhất dự kiến số lượng người được giới thiệu ứng cử là 54 người, bảo đảm số dư cần thiết để lựa chọn, sàng lọc qua các bước hiệp thương tiếp theo.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều thống nhất cao về cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử, nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, uy tín cao, gắn bó mật thiết với Nhân dân, có năng lực và trách nhiệm tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

Sau hội nghị, HĐND và Ủy ban MTTQ phường tiếp tục phối hợp rà soát, điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử; tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử; tổ chức hội nghị cử tri, lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm một cách thống nhất, chặt chẽ.

Ủy ban bầu cử phường đã họp, ấn định đơn vị bầu cử, xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Nhân dân. Mục tiêu cao nhất là lựa chọn được những người “đủ tâm, đủ tầm, đủ uy tín”, thực sự xứng đáng với niềm tin của cử tri, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân ở mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị.

Công tác chuẩn bị bầu cử ở phường Hòa Bình diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: Phường mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 phường, với quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, tổ chức bộ máy và phương thức quản trị đô thị đang được đổi mới mạnh mẽ.

Phường đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị trung tâm đáng sống, giàu đẹp và văn minh. Phường đang tích cực chuẩn bị để sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử, góp phần xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì mục tiêu phát triển bền vững và hạnh phúc của Nhân dân.

Lê Chung