Ban Pháp chế, HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết

Chiều 24/10, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XIX. Tham dự hội nghị đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Đinh Đức Lân - TUV, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Đinh Đức Lân chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Bộ CHQS tỉnh đã trình bày 2 dự thảo nghị quyết: Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân huy động làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh; Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2026- 2030. Các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị của cơ quan soạn thảo và đề nghị làm rõ hơn đối tượng áp dụng, thống nhất giai đoạn thực hiện...

Đại diện Bộ CHQS tỉnh trình bày dự thảo nghị quyết tại hội nghị.

Tập trung nghiên cứu thẩm tra các nội dung dự thảo tờ trình do Sở Nội vụ trình bày: Quy định chính sách hỗ trợ một lần khi nghỉ việc đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn; Đề án thành lập các Quỹ: Hỗ trợ nông dân, Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Phát triển đất và Đầu tư phát triển tỉnh Phú Thọ; Quyết định các biện pháp bảo đảm dân chủ ở cơ sở; Quy định xét tặng Kỷ niệm chương Hùng Vương, các thành viên Ban Pháp chế thống nhất cao nội dung dự thảo các nghị quyết.

Các đại biểu yêu cầu Sở Nội vụ giải trình, làm rõ tên nghị quyết, căn cứ ban hành nghị quyết, phạm vi điều chỉnh, bố cục... Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu bổ sung chi tiết mức tính trợ cấp cho các trường hợp. Đối với dự thảo Đề án thành lập các quỹ, cơ quan soạn thảo nghiên cứu xây dựng nghị quyết thành lập đối với từng quỹ để đảm bảo tính khoa học, hiệu quả khi triển khai thực hiện.

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo cáo dự thảo nghị quyết do cơ quan chủ trì soạn thảo.

Đối với các tờ trình dự thảo nghị quyết do Sở Tư pháp báo cáo gồm: Quy định các mức chi cụ thể đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải cơ sở; Quy định mức hỗ trợ người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường trên địa bàn tỉnh; Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, các đại biểu cũng nhất trí cao nội dung cơ quan soạn thảo đã xây dựng. Các đại biểu đề nghị bổ sung căn cứ pháp lý ban hành nghị quyết đảm bảo tính chặt chẽ, cụ thể hơn phạm vi điều chỉnh...

Lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận buổi thẩm tra, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Đinh Đức Lân đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị và phối hợp với các cơ quan liên quan để rà soát các nội dung cần bổ sung, làm rõ, đảm bảo sự thống nhất, chính xác và phù hợp với các quy định hiện hành.

Lệ Oanh