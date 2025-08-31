Bắn súng Việt Nam đứng hạng 6 chung cuộc tại giải Vô địch châu Á 2025

Ngày 30/8, các xạ thủ Việt Nam đã về nước sau khi giành được tổng cộng 11 huy chương ở giải bắn súng vô địch châu Á 2025 tại Kazakhstan.

Ngày thi đấu cuối, đội tuyển bắn súng Việt Nam thi đấu nội dung 25m súng ngắn nam. Phạm Quang Huy đứng hạng 6, Phan Công Minh đứng hạng 7 và Hà Minh Thành đứng hạng 13.

Xạ thủ Phạm Quang Huy và đồng đội nhận HCĐ tại giải vô địch châu Á 2025. Ảnh: BSVN

Tính điểm đồng đội, đội Việt Nam xếp hạng nhì, giành HCB, xếp sau đội Ấn Độ. Khép lại đấu trường châu lục năm nay, đội tuyển bắn súng Việt Nam với 20 xạ thủ dự các nội dung dành cho nhóm tuổi trẻ và vô địch, đã giành 2 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ, qua đó xếp hạng 6 chung cuộc. Đội Ấn Độ giữ vị trí số 1 với 50 HCV...

Với nhóm xạ thủ trọng điểm của bắn súng Việt Nam, Trịnh Thu Vinh giành HCĐ cá nhân nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Sắp tới, các xạ thủ tiếp tục tham dự giải các tay súng xuất sắc quốc gia 2025 ở Hà Nội.

Nguồn vov.vn