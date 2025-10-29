Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua nhiều nội dung công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 29/10, đồng chí Trương Quốc Huy- Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghe và cho ý kiến chỉ đạo nhiều nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế- xã hội và phương án đầu tư tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình, kết nối cao tốc Nội Bài Lào Cai với cao tốc Hòa Bình-Sơn La. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ đã nghe và cho ý kiến vào Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thống nhất các nội dung trong Quy chế làm việc cơ bản đã hợp lý, đảm bảo sự phân cấp, phân quyền cũng như sự tập trung trong lãnh đạo chỉ đạo. Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn còn tồn tại những vướng mắc trong quản lý đất đai ở cấp xã. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu rà soát, bổ sung những quy định cụ thể, chi tiết hơn trong Quy chế làm việc, nhất là trong việc quản lý về đất đai cấp xã; tăng cường kiểm tra giám sát, chống thất thoát, lãng phí tài nguyên đất, đảm bảo tính chặt chẽ, tránh để nảy sinh sai phạm.

Đồng chí Bùi Văn Quang-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị

Về Chương trình công tác toàn khóa, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Trách nhiệm của các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy phải được tăng cường thông qua việc bám nắm cơ sở thường xuyên, để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập cũng như các sai phạm để có biện pháp xử lý. HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, cùng với Đảng ủy và UBND tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động nắm bắt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong thực tiễn, đồng thời kiên quyết phát hiện từ sớm và xử lý triệt để mọi hành vi vi phạm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp tục có những điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế.

Sau khi nghe Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 trên cơ sở tổng hợp ý kiến của nhiều đại biểu tại Đại hội về việc cần điều chỉnh một số chỉ tiêu cho phù hợp với thực tế và đảm bào tính khả thi, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy nhất trí với đề xuất của Đảng ủy UBND tỉnh về điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội về phát triển kinh tế- xã hội, chỉ tiêu về công tác phát triển đảng viên, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu ở mức cao nhất.

Đồng chí Bùi Đình Thi- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị

Cũng trong chương trình làm việc, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến đối với phương án đầu tư tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình, kết nối cao tốc Nội Bài Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La. Với hai phương án: Phương án 1: Đầu tư xây dựng tuyến đường mới đầu tư theo hình thức BOT và phương án 2: đầu tư cài tạp nâng cấp đường tỉnh 317G, Quốc lộ 70B theo quy mô đường đô thị, thực hiện dự án đầu tư công cho toàn bộ tuyến (đảm bảo tốc độ thiết kế 80km/h). Đối với nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy nhất trí lựa chọn phương án đầu tư xây dựng mới tuyến cao tốc từ Việt Trì đến Hòa Bình, kết nối cao tốc Nội Bài Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La. Đồng chí khẳng định: Với tổng chiều dài 56km, chiều dài tuyến ngắn, kết nối các đôi thị với các khu vực phát triển thương mại, du lịch dịch vụ, phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuyến đường mới mở ra không gian phát triển kinh tế- xã hội mới cho tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương nghiên cứu phương án hướng tuyến; phối hợp với đơn vị tư vấn có uy tín để thực hiện công tác khảo sát. Về mặt thủ tục, cần nhanh chóng tiến hành điều chỉnh cục bộ quy hoạch tỉnh, đặt mục tiêu tháng 1 năm 2026, thông qua chủ trương đầu tư.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Cũng trong chương trình làm việc sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến đối với việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với Đảng ủy xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc chi, đảng bộ công an xã, phường; Quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Thu Hà