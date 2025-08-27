Ban tổ chức Vòng loại Giải Vô địch U23 châu Á 2026, bảng C sẽ từ chối sự tham gia của khán giả không tuân thủ quy định

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố các hình thức phát hành vé xem Đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại Bảng C - Giải Bóng đá U23 châu Á 2026 được tổ chức trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trong thời gian từ 3-9/9.

(ảnh minh họa)

Theo đó, vé được bán trực tuyến, độc quyền trên ứng dụng OneU với các mệnh giá: 300.000đ; 200.000đ và 100.000đ/vé. Thời gian mở bán vé trong 3 đợt:

Đợt 1 từ 9h00 ngày 25/8 đến 23h59 ngày 27/8 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước; khách hàng có thể mua đồng thời vé xem các ngày thi đấu 03/9, 06/9 và 9/09;

Đợt 2 từ 00h00 ngày 28/8 đến 23h59 ngày 2/9 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước; khách hàng có thể mua đồng thời vé xem các ngày thi đấu 6/9 và 9/9;

Đợt 3 từ 00h00 ngày 3/9 đến 23h59 ngày 5/9 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước, khách hàng mua vé xem các trận đấu của ngày thi đấu 9/9.

Vé được chuyển phát bằng dịch vụ của VietnamPost, thời gian nhận vé dự kiến từ ngày 28/8. Khán giả tải hoặc cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng OneU và mua vé theo hướng dẫn.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế BTC trận đấu có thể điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé; khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi mua. Đặc biệt, khán giả khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự... có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện.

BTC có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé. Hãy sát cánh với đội tuyển Việt Nam, ra sân với tinh thần “Cổ vũ văn minh - không pháo sáng".

Văn Lang