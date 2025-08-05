Bảng B Vòng loại U20 nữ châu Á 2026: Các đội quyết tâm giành vé dự Vòng chung kết

Vòng loại U20 nữ châu Á 2026 bảng B sẽ khởi tranh từ ngày mai (6/8) tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với sự tham dự của 4 đội: U20 nữ Việt Nam, Singapore, Kyrgyzstan và Hồng Kông (Trung Quốc). Tại buổi họp báo trước giải diễn ra chiều 5/8, tất cả các đội đều khẳng định quyết tâm giành vé vào vòng chung kết.

Huấn luyện viên Okiyama Masahiko và đội trưởng Lưu Hoàng Vân (phải) tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U20 nữ Việt Nam Okiyama Masahiko cho biết, với vai trò chủ nhà, đội đã tập trung từ ngày 1/7 và hoàn thành đầy đủ kế hoạch chuẩn bị, trong đó có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản để nâng cao chuyên môn và bản lĩnh thi đấu cho các cầu thủ trẻ.

Toàn đội hiện không có trường hợp chấn thương, tinh thần hứng khởi, sẵn sàng bước vào giải đấu. “Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ, sẽ thi đấu với tinh thần và quyết tâm cao nhất để giành quyền dự vòng chung kết”, ông Masahiko nhấn mạnh.

Huấn luyện viên Okiyama Masahiko phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội trưởng Lưu Hoàng Vân khẳng định, các đối thủ ở bảng B đều rất mạnh nhưng đội tuyển đã chuẩn bị kỹ lưỡng, có mục tiêu rõ ràng và sẽ nỗ lực hết mình. Kinh nghiệm từ các đàn chị trong đội tuyển quốc gia là hành trang quý giá để toàn đội tự tin vượt qua thử thách bằng tinh thần đoàn kết.

Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên trưởng U20 nữ Singapore Fazrul Nawaz – đối thủ của Việt Nam ở trận mở màn lúc 19 giờ ngày 6/8, cho biết đội đã có sự chuẩn bị tốt thông qua chuyến tập huấn gần đây và các cầu thủ đang có tinh thần sẵn sàng. Ông bày tỏ sự tôn trọng dành cho các đối thủ trong bảng và kỳ vọng đội sẽ thi đấu hết mình để đạt kết quả tốt nhất.

Đội trưởng Sarah Zu’risqha của U20 nữ Singapore đánh giá Việt Nam là đối thủ có kỹ thuật và thể lực tốt, nhưng coi đây là cơ hội để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời khẳng định vinh dự khi được đại diện cho quốc gia thi đấu ở giải đấu này.

Huấn luyện viên trưởng U20 nữ Singapore Fazrul Nawaz phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U20 nữ Kyrgyzstan Zakirov chia sẻ, đội đã chuẩn bị tốt cho giải đấu, sẽ ra sân với tâm thế và tinh thần thi đấu cao nhất. Ông nhận định Việt Nam là đội mạnh nhất bảng nhưng các đối thủ còn lại cũng rất đáng gờm, việc gặp Việt Nam ở lượt trận cuối giúp đội có thể chủ động hơn trong tính toán cho mục tiêu đi tiếp.

Cầu thủ Nagima Turaliveva của U20 nữ Kyrgyzstan cho biết toàn đội đặt mục tiêu giành chiến thắng ở từng trận đấu, đồng thời nỗ lực thích nghi nhanh với điều kiện thời tiết nóng ẩm của Hà Nội.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U20 nữ Hồng Kông (Trung Quốc) Ng Wing Kim Vinco cho biết, đội đã có chuyến tập huấn tại Thái Lan để hoàn thiện kỹ chiến thuật, hiện tinh thần và sự chuẩn bị của toàn đội đều ở mức tốt nhất.

Bà đánh giá Việt Nam là đối thủ giàu kinh nghiệm, từng vào vòng chung kết, nhưng khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực để giành vé dự giải năm sau.

Trong khi đó, cầu thủ Ko Pak Ling Lucia của U20 nữ Hồng Kông (Trung Quốc) bày tỏ quyết tâm thi đấu hiệu quả trong cả 3 trận vòng bảng và sẽ nhanh chóng thích nghi với thời tiết tại Hà Nội.

Theo lịch thi đấu, trận mở màn bảng B giữa U20 nữ Kyrgyzstan và U20 nữ Hồng Kông (Trung Quốc) sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 6/8, sau đó đội chủ nhà U20 nữ Việt Nam gặp U20 nữ Singapore vào lúc 19 giờ trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

