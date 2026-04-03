Bảng lương của sĩ quan quân đội, công an khi lương cơ sở dự kiến tăng từ 1/7

Dự kiến lương cơ sở sẽ tăng khoảng 8% từ ngày 1/7. Mức lương của sĩ quan, hạ sĩ quan quân đội nhân dân và công an nhân dân theo đó cũng sẽ tăng theo.

Thông tin liên quan đến bảng lương của sĩ quan, hạ sĩ quan quân đội, công an nhân được nhiều sự quan tâm của bạn đọc.

Bộ Nội vụ vừa đề xuất dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Dự thảo Nghị định hiện đang trong quá trình lấy ý kiến góp ý; quy định mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 1/7/2026 là 2,53 triệu đồng/tháng, tăng 190.000 đồng so với hiện hành (tương ứng tăng khoảng 8%) và áp dụng từ 1/7/2026.

Trong 9 nhóm đối tượng thụ hưởng có nhóm đối tượng là:

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc quân đội.

Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc lực lượng công an.

Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc quân đội; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc ngành công an.

Hiện mức lương của lực lượng vũ trang được tính căn cứ theo công thức quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP (quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang), được sửa đổi và bổ sung bởi các nghị định sau: Nghị định số 76/2009/NĐ-CP, Nghị định số 14/2012/NĐ-CP, Nghị định số 17/2013/NĐ-CP, Nghị định số 117/2016/NĐ-CP và Nghị định số 07/2026/NĐ-CP. Lương cơ bản sẽ bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số lương được hưởng theo cấp bậc quân hàm.

Hiện hệ số lương theo cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân được quy định tại bảng 6 trong phần phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Căn cứ theo bảng 6 của Nghị định 204/2004/NĐ-CP, nếu lương cơ sở tăng thêm khoảng 8% so với mức 2.340.000 đồng/tháng hiện tại, lương của sĩ quan quân đội nhân dân, sĩ quan và hạ sĩ quan công an nhân dân được tính như sau:

Bảng lương của sĩ quan quân đội (cập nhật mức cơ sở 2.530.000 đồng)

