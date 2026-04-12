Bánh mì Việt Nam lọt top 3 loại bánh mì kẹp ngon nhất thế giới 2026

Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong danh sách 25 loại bánh mì kẹp ngon nhất thế giới do kênh truyền hình CNN (Mỹ) vừa cập nhật vào tháng 4/2026, bánh mì Việt Nam xếp ở vị trí thứ 3 và được ca ngợi như một biểu tượng giao thoa văn hóa độc đáo và đầy sức hút.

Du khách quốc tế thích thú khi thưởng thức bánh mì Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Các chuyên gia ẩm thực quốc tế cho rằng, việc trải nghiệm những chiếc bánh mì kẹp cũng giống như hành trình chu du vòng quanh thế giới, nơi mỗi món ăn kể một câu chuyện riêng về văn hóa, lịch sử và khẩu vị địa phương.

Chính vì vậy, danh sách 25 loại bánh mì kẹp ngon nhất thế giới được giới thiệu không chỉ đưa ra những gợi ý về món ăn đặc sắc này, mà còn khơi nguồn cảm hứng cho du khách về các chuyến đi mới.

Trong danh sách này, ẩm thực Việt Nam để lại dấu ấn với sự góp mặt của bánh mì - món ăn đường phố trứ danh, được xem là biểu tượng của sự giao thoa văn hóa và sáng tạo ẩm thực.

Được người Pháp mang đến từ thế kỷ XIX, bánh mì, sau khi du nhập vào Việt Nam, đã nhanh chóng được biến tấu để phù hợp với khẩu vị bản địa. Thời gian trôi qua, món ăn này không chỉ trở thành một phần quen thuộc trong đời sống người Việt, mà hương vị của nó còn vươn ra thế giới, chinh phục biết bao thực khách quốc tế.

Không khó để bắt gặp những xe bánh mì nhỏ trên khắp các con phố ở Việt Nam. Điểm làm nên sức hấp dẫn khó cưỡng của bánh mì nằm ở sự kết hợp hài hòa và tinh tế giữa các gia vị, nguyên liệu.

Phiên bản bánh mì truyền thống thường có thịt heo, giò lụa, rau củ muối, các loại rau gia vị, dưa leo, ớt... Tất cả được kẹp trong lớp vỏ bánh giòn rụm, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa vị tươi mát, đậm đà và kết cấu phong phú.

Điều đặc biệt là bánh mì còn không ngừng được sáng tạo với nhiều cách chế biến hấp dẫn. Bên cạnh loại truyền thống, du khách còn có thể thưởng thức bánh mì thịt nướng, bánh mì nhân gà sả, bánh mì chả cá... và cả bánh mì chay. Chính sự đa dạng này đã giúp món ăn phù hợp với nhiều khẩu vị và văn hóa ẩm thực.

Với hương vị hấp dẫn, độc đáo, giá cả phải chăng cùng tính tiện lợi, thích hợp với những ai muốn có một bữa ăn nhanh, gọn, món ăn đường phố này đã góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Ngoài bánh mì Việt Nam, nhiều món bánh mì kẹp cũng được CNN đề xuất trong danh sách 25 loại bánh mì kẹp ngon nhất thế giới như: pan bagnat (loại bánh kết hợp với salad cá ngừ kiểu Pháp), bocadillo de jamón Ibérico (loại bánh kẹp cùng thịt heo muối Tây Ban Nha), torta ahogada (loại bánh kẹp thịt nhúng xốt cay Mexico), tramezzino (sandwich mềm kiểu Italia), shawarma (loại bánh mì cuộn thịt nướng Trung Đông), chivito (loại bánh kẹp thịt bò bít-tết Uruguay)...

Theo nhandan.vn