Bảo đảm hoạt động ổn định khi sắp xếp các đơn vị thuộc hệ thống SOS Việt Nam trên địa bàn tỉnh

Chiều 19/10, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm và làm việc tại các đơn vị thuộc SOS Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, UBND phường Việt Trì.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu thăm cơ sở vật chất Trường Mẫu giáo SOS Việt Trì.

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Thường trực Tỉnh ủy, tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận nguyên trạng 4 đơn vị, gồm: Làng trẻ em SOS Việt Trì, Trường Mẫu giáo SOS, Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Việt Trì, Trường Trung cấp nghề Hermann Gmeiner Việt Trì. Tuy nhiên, do các đơn vị hoạt động ở các lĩnh vực đặc thù khác nhau, có cơ chế tài chính, chế độ tiền lương và mô hình quản lý riêng biệt, việc đồng bộ hóa ngay lập tức vào hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập đòi hỏi phải có lộ trình và giải pháp cụ thể.

Dự thảo đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị đề xuất tổ chức lại Làng trẻ em SOS thành Cơ sở 2 - Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc; chuyển đổi Trường Mẫu giáo SOS thành trường mầm non công lập do UBND phường Việt Trì quản lý; chuyển đổi Trường Phổ thông và Trường Trung cấp nghề Hermann Gmeiner thành các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu thăm hỏi, động viên cô, trò Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Việt Trì.

Đánh giá cao mô hình hoạt động mang tính nhân văn của hệ thống SOS Việt Nam trong suốt gần 30 năm qua, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Việc xử lý các vấn đề liên quan đến con người đòi hỏi tính toán hết sức thận trọng, nhất là trong bối cảnh biên chế sự nghiệp có xu hướng tiếp tục giảm.

Đồng chí giao Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND phường Việt Trì hoàn chỉnh phương án, lựa chọn mô hình sắp xếp, tổ chức lại phù hợp, đúng quy định để bảo đảm hiệu quả hoạt động của các đơn vị phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương.

Trong đó, cần lưu ý cơ cấu tổ chức, tài chính, mô hình hoạt động, mức độ tự chủ, nghiên cứu phương án sắp xếp nhân sự, lãnh đạo của các đơn vị khi được sắp xếp, tổ chức lại, bảo đảm việc vận hành ngay khi Đề án chính thức được phê duyệt.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện đề án để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị: Mục tiêu là bảo đảm tuyệt đối quyền lợi của người học, cán bộ và giáo viên; tiếp tục phát huy ý nghĩa an sinh xã hội và truyền thống của các đơn vị. Quá trình chuyển đổi mô hình tuyệt đối không được làm ảnh hưởng hay gián đoạn việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em và công tác dạy - học tại các cơ sở.

Cũng trong chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đã thăm và làm việc với trường THCS Văn Lang, phường Việt Trì.

Thanh Hằng - Đăng Khoa