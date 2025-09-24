Bão đi vào phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và giảm cấp, không còn cấp siêu bão

Thông tin về diễn biến bão số 9, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, sáng 24/9, sau khi đi vào khu vực biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), siêu bão đã giảm cường độ xuống còn cấp 15 (không còn cấp siêu bão).

Hướng di chuyển của bão 9 lúc 4 giờ ngày 24/9.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 620 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Diễn biến bão số 9 trong những ngày tới cụ thể như sau:

Đến 7 giờ ngày 25/9, bão trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió mạnh cấp 10-11, giật trên cấp 13; di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và suy yếu dần. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4; khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, phía Đông Bắc Bộ với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 26/9, bão trên đất liền khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25 - 30 km và tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau thành một vùng áp thấp. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, phía Đông Bắc Bộ với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do tác động của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m; biển động dữ dội.

Từ trưa ngày 24/9, vùng biển phía Đông của Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ đêm 24/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9- 11, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5m; biển động dữ dội.

Ven biển tỉnh Quảng Ninh có nước dâng do bão cao từ 0,4 - 0,6m. Tàu, thuyền neo đậu ven biển, khu nuôi trồng thủy sản chịu tác động mạnh của gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền: Từ gần sáng ngày 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Nguồn baotintuc.vn