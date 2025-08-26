Bão Kajiki suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

4h hôm nay, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi ở trên địa phận Lào, sức gió mạnh nhất 61 km/h, cấp 7, tiếp tục gây mưa to cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, lúc 4h, áp thấp nhiệt đới mạnh 61 km/h, cấp 7, giật cấp 9 ở Trung Lào. Trong những giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20km/h và tiếp tục suy yếu.

Cơ quan khí tượng đã đo được sức gió mạnh nhất trên đất liền cấp 10, giật cấp 13 tại Cẩm Nhượng (Thanh Hoá); tại trạm Diễn Châu (Nghệ An), tại Đô Lương gió giật cấp 15, Vinh gió giật cấp 12; tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cấp 8, giật cấp 11.

Một số khu vực xa tâm bão như Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió cấp 7, giật cấp 9; Cô Tô (Quảng Ninh) cấp 7, giật cấp 10; Hòn Ngư (Nghệ An) cấp 8, giật cấp 11.

Vùng mưa bao trùm hầu hết miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Nước dâng do bão tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) 1,01 m, Hòn Ngư (Nghệ An) 1,66 m, Vũng Áng (Hà Tĩnh) 0,51 m.

Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa - Quảng Trị đã có mưa to trên 600 mm. Lượng mưa từ 19h ngày 25/8 đến 3h hôm nay ở Thường Tín (Hà Nội) 160 mm, Hương Nhượng 2 (Phú Thọ) 157 mm, Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) 211 mm, Đồng Văn (Nghệ An) 190 mm, Xuân Khánh (Thanh Hóa) 171 mm.

Đêm qua, thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đưa ra đánh giá, Kajiki là một cơn bão khá dị thường khi hình thành ngay trên Biển Đông, thời gian đổ bộ đất liền chỉ ba ngày, bằng nửa quy luật. Bão dừng lại, gần như đứng yên 2 giờ trước khi đổ bộ nên có cảm giác bão đã tan.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia nhận định, sáng nay vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Bạch Long Vĩ, Cát Hải,Cô Tô, Vân Đồn và đảo Hòn Ngư) còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao 2-5 m. Trên đất liền Thanh Hóa - Nghệ An và vùng ven biển Ninh Bình còn gió mạnh 6-7, giật cấp 9.

Từ nay đến hết ngày mai, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Sơn La và Thanh Hóa - Hà Tĩnh tiếp tục có mưa 50-100 mm, cục bộ trên 200 mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn trên 100 m trong ba giờ.

Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng cũng sẽ có mưa hết hôm nay. Trong khi đó, từ nay đến mai Thượng và Trung Lào mưa 100-250 mm, riêng Trung Lào cục bộ trên 500 mm. Mưa tại Lào có nguy cơ gây lũ, sạt lở ở Việt Nam do một số con sông ở Bắc Trung Bộ bắt nguồn từ đây.

Hàng quán ven biển Thiên Cầm tan hoang lúc 19h30 ngày 25/8. Ảnh: Nguyễn Đông

Đêm qua, Thủ tướng ban hành công điện thứ ba về khắc phục hậu quả và ứng phó sau bão. Theo đó, yêu cầu bộ trưởng, bí thư, chủ tịch các tỉnh Thanh Hoá - Quảng Trị chỉ đạo chính quyền cơ sở căn cứ tình hình cụ thể tại từng địa bàn để quyết định và có phương án hỗ trợ đưa người dân tại nơi sơ tán trở về nhà đối với các khu vực đã bảo đảm an toàn.

Đồng thời, triệt để sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi thường bị ngập sâu khi mưa lũ lớn, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và hỗ trợ bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán đến.

Các địa phương cũng được yêu cầu bố trí lực lượng chốt chặn, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân tham gia giao thông an toàn; phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại địa bàn trọng điểm, nhất là các thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất; rà soát triển khai phương án dự phòng cung cấp điện, sóng viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc được thông suốt từ thôn, bản đến các cấp, không để gián đoạn thông tin.

Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương chỉ đạo vận hành an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, đê điều, đồng thời phải chủ động có phương án ứng phó bảo đảm an toàn dân cư trong trường hợp xảy ra tình huống xấu nhất không để bị động bất ngờ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại các địa bàn trọng điểm xung yếu để triển khai cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xấu.

Triều cường dâng gây ngập nhiều tuyến đường ở phường Cửa Lò, Nghệ An, chiều 25/8. Ảnh: Đức Hùng

Đối với những hộ dân bị tốc mái, hư hỏng Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ chỗ ở tạm thời; sửa chữa ngay các trường học, cơ sở y tế, hoàn thành ngay trong tháng 8/2025; dọn dẹp chướng ngại vật, vệ sinh đường xá bảo đảm hoạt động giao thông sớm trở lại bình thường ngay sau bão.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo Quân khu IV và các đơn vị đóng trên địa bàn triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ khi có đề nghị của địa phương.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông (VNPT, Viettel) tập trung khắc phục ngay hệ thống viễn thông bị hư hỏng, khôi phục sóng viễn thông. Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị có liên quan bảo đảm an toàn các hồ đập thủy điện; khắc phục ngay hệ thống lưới điện.

Các bộ Y tế, Xây Dựng, Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ triển khai các công tác đảm bảo sức khoẻ cho nhân dân; khắc phục các tuyến đường bị sạt lở; theo dõi cảnh báo kịp thời các diễn biến tiếp theo của mưa lũ.

Nguồn vnexpress.net