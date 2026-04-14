Báo Malaysia: “U17 Việt Nam quá mạnh”

Truyền thông Malaysia thừa nhận Việt Nam xứng đáng thắng đậm Malaysia 4-0 ở trận ra quân bảng A, giải U17 Đông Nam Á 2026.

“Malaysia bị đánh bại, Việt Nam quá mạnh”, là tiêu đề bài viết trên chuyên trang thể thao Makan Bola. Trong trận ra quân bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026, Việt Nam đè bẹp Malaysia 4-0 nhờ cú đúp của tiền vệ Lê Sỹ Bách, cùng các bàn thắng từ Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Mạnh Cường.

“Đoàn quân Shukor Adan kỳ vọng thể hiện phong độ tốt nhất trước Việt Nam, bởi họ đã vượt qua vòng loại U17 châu Á 2026”, bài có đoạn. "Tuy nhiên, điều đó không xảy ra. Việt Nam thoải mái dẫn 3-0 trước giờ giải lao. Malaysia cố gắng tránh thủng lưới thêm, nhưng vẫn thua thêm một bàn trong hiệp hai".

Việt Nam (áo đỏ) trong trận thắng Malaysia ở lượt đầu bảng A U17 Đông Nam Á chiều 13/4/2026. Ảnh: Asean Football

Giải U17 Đông Nam Á 2026 được tổ chức lần thứ 21, tại Indonesia từ ngày 11/4 đến 24/4. Giải quy tụ 12 đội trong khu vực, gồm cả Australia, chia làm ba bảng, mỗi bảng bốn đội. Các cầu thủ sinh từ năm 2009 trở về sau đủ điều kiện tham dự. Việt Nam ở bảng A cùng Indonesia, Malaysia và Timor Leste. Sau vòng bảng, ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết.

Dù thua trận đầu, trang thể thao Malaysia vẫn tin tưởng vào cơ hội đi tiếp của đội nhà. Cũng ở lượt đầu bảng A, Indonesia thắng Timor Leste 4-0 để cùng Việt Nam dẫn đầu. “Dù vừa thất bại đau đớn trước Việt Nam, cơ hội vào bán kết vẫn còn rộng mở với thầy trò Shukor Adan”, bài báo nhận định.

Tờ Malaysiakini thì viết bài “Việt Nam vùi dập Malaysia”, dù kết quả này không phải bất ngờ lớn. Ở lượt cuối vòng loại U17 châu Á 2026, Việt Nam cũng thắng đối thủ này 4-0 để vào vòng chung kết. Ở cấp đội tuyển quốc gia, thầy trò Kim Sang-sik vừa hạ Malaysia 3-1 ở lượt cuối vòng loại Asian Cup. Tờ báo nhắc tới chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam cũng ở vòng loại Asian Cup, nhưng trận đấu sau đó được xử thắng 3-0 cho Việt Nam vì đối thủ dùng 7 cầu thủ nhập tịch làm giả hồ sơ gốc gác.

Báo thể thao Stadium Astro cũng nhận xét Việt Nam “gieo rắc khó khăn” cho Malaysia ngay trận ra quân. “Malaysia thể hiện thất vọng khi thua Việt Nam”, bài có đoạn. “Tỷ số 4-0 cho thấy chiến thắng thuyết phục của Việt Nam trước thầy trò Shukor Adan”.

TT Đội Trận Hiệu số Điểm 1 Indonesia 1 +4 3 2 Việt Nam 1 +4 3 3 Timor Leste 1 -4 0 4 Malaysia 1 -4 0

Tại bảng B, Thái Lan dẫn đầu sau lượt một, với ba điểm từ trận thắng Philippines 5-1. Lào và Myanmar đang đứng thứ hai và ba với một điểm. Ở bảng C, Australia cũng thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng Brunei 12-0 trong trận ra quân. Trận đấu còn lại có kết quả 0-0 giữa Campuchia và Singapore.

Cục diện bảng B và C đang có lợi cho Việt Nam. Bởi các đội nhì bảng chưa có dấu hiệu sẽ giành 6 hoặc 7 điểm. Trong khi đó, nếu thắng Timor Leste ở lượt thứ hai chiều 16/4, đoàn quân Cristiano Roland sẽ có nhiều cơ hội đi tiếp, dù với vị trí nhất hay nhì bảng A.

Nếu đi tiếp với vị trí nhì bảng A, Việt Nam nhiều khả năng gặp Thái Lan ở bán kết. Còn nếu nhất bảng A, đội có thể sẽ gặp Australia.

Giải U17 Đông Nam Á đã qua 16 lần tổ chức. Việt Nam, Thái Lan và Australia giàu thành tích nhất với ba chức vô địch. Myanmar, Indonesia và Malaysia đều đăng quang hai lần. Danh hiệu còn lại thuộc về khách mời Nhật Bản năm 2012.

Theo vnexpress.net