Barca kết thúc năm 2025 bằng chuỗi 7 trận thắng

Raphinha ghi bàn từ chấm 11m và cú chích mũi giày tinh tế của Lamine Yamal giúp Barca khép lại năm 2025 với vị trí dẫn đầu La Liga, cùng mạch 7 trận thắng trên mọi mặt trận.

Giống chiến thắng nhọc nhằn của Real Madrid trước Sevilla trước đó một hôm, tài nghệ của người gác đền đã giúp Barca nhiều phen thoát hiểm trước Villarreal.

Việc Joan Garcia tiếp tục bắt chính bất chấp Ter Stegen đã bình phục chấn thương là có lý do. Những pha đổ người như đoán trước cú dứt điểm từ các chân sút đối thủ, cùng đôi tay cản phá chắc chắn giúp thủ môn 24 tuổi cứu nguy cho Barca 5 lần, với giá trị bàn thua kỳ vọng ngăn cản được là 0,95.

Thủ môn Garcia vẫy tay chào các CĐV Barca khi tan trận thắng Villarreal 2-0 trên sâ La Ceramica ở vòng 17 La Liga ngày 21/12. Ảnh: AFP

Villarreal - Barca vốn là trận đấu được La Liga tính tổ chức tại SVĐ Hard Rock, Miami, Mỹ. Thậm chí, các bước thủ tục xin phép LĐBĐ Tây Ban Nha, LĐBĐ châu Âu lẫn FIFA đều được hoàn tất. Song, vì làn sóng phản đối dữ dội từ các CLB, với những màn đình công trên sân của giới cầu thủ, La Liga cuối cùng hủy bỏ kế hoạch.

Và vì thế, thay vì chơi bóng dưới tiết trời mát mẻ khoảng 22 độ C về đêm tại thành phố biển của Florida, cầu thủ hai đội hôm qua phải chơi tại sân La Ceramica không mái che với nhiệt độ bên trong 12 độ C.

Chủ nhà mùa này mang đến hai bộ mặt trái ngược hoàn toàn. Tại Champions League - nơi họ giành quyền góp mặt nhờ vị trí thứ năm La Liga mùa trước, thầy trò Marcelino đã chắc chắn bị loại từ vòng bảng khi mới có 1 điểm, xếp ngay trên đội cuối bảng là tân binh Kairat. Ở Cup Nhà Vua, Villarreal cũng đã bị loại từ vòng 1/16 hồi giữa tuần, khi để thua đội hạng Nhì Racing Santander 1-2.

Nhưng tại La Liga, Villarreal lại đang xếp thứ ba. Với chiến dịch mua sắm rầm rộ trong hè 2025 với mức chi tiêu chỉ sau Atletico Madrid và Real, Villarreal có hàng thủ tốt nhất giải, với chỉ 15 bàn thua và đang đá ít hơn các đối thủ một trận.

Trong bối cảnh buộc phải cất vội bộ mặt tệ hại ở các giải cup, lắp vào ngay diện mạo sáng sủa ở La Liga, Villarreal chạm trán Barca đúng lúc bí bách về nhân sự. Cơn bão chấn thương cùng một số cầu thủ sang Morocco dự Cup các Quốc gia châu Phi (AFCON) 2025 khiến thầy trò Marcelino không được đánh giá cao.

Yamal bị hậu vệ Villareal ngăn cản trong một pha đi bóng. Ảnh: AS

Nhưng thực tế trên sân, chiến thắng của Barca đến theo một kịch bản không mấy dễ dàng, kèm những nhịp tim bất an như thường lệ cho người hâm mộ. Pedri dính chấn thương khiến đội đầu bảng La Liga mất cầu nối làm bóng vừa đảm bảo, vừa sắc sảo giữa hàng thủ với hàng công. Hệ quả, những đường chuyền tiến công của hàng thủ, nhất là vị trí của Gerard Martin - người vốn đá hậu vệ trái khoảng một tháng nay được xếp đá trung vệ lệch trái - nhiều lần hỏng ăn, mở ra thời cơ chuyển đổi trạng thái cho chủ nhà. Cả trận, không một cá nhân nào nơi bộ tứ vệ Barca tròn trịa, tất cả đều xử lý lỗi dẫn tới nguy hiểm một lần.

Nhưng bên cạnh một Garcia xuất sắc trước khung thành, Barca còn sở hữu một Raphinha tỏa sáng trên hàng công giúp khỏa lấp những vấn đề của hàng thủ. Chính tiền đạo cánh trái người Brazil bị phạm lỗi mang về quả penalty và lập công mở tỷ số.

Thế trận chông chênh ấy với các vị khách chỉ thật sự chấm dứt ở phút 39. Trung vệ Renato Veiga, một trong những bản hợp đồng đắt giá mà Villarreal mang về từ Chelsea mùa hè, phạm lỗi từ phía sau bằng cả hai chân với Yamal. Chiếc thẻ đỏ trực tiếp được trọng tài rút ra khiến chủ nhà chỉ còn 10 người. Đội khách cũng thở phào khi tài năng 18 tuổi của họ may mắn không dính chấn thương.

Và cũng chính Yamal ở phút 63 kết liễu chuỗi pha hãm thành ngay trong vùng cấm Villarreal của Barca. Một cú vê bóng bằng gầm giày để mở góc sút, lấy đà, trước khi chích mũi kỹ thuật xuyên hai chân đối thủ, ấn định tỷ số 2-0 chung cuộc.

Yamal (phải) mừng bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Barca trên sân La Ceramica của Villarreal ngày 21/12. Ảnh: FC Barcelona

Kể từ sau mùa 2007-2008, ngay trước ngưỡng cửa kỷ nguyên Lionel Messi, Villarreal đến nay vẫn chưa thể thắng Barca trên sân nhà, tức đã tròn 18 năm chỉ biết mùi hòa và thua.

Còn với Barca, bất chấp những rủi ro luôn rình rập trong thế trận họ lựa chọn qua từng trận đấu, đêm tất niên 2025 khép lại với nhìn chung là cảm giác ngọt ngào, như chính nhìn nhận của Flick trước trận. Barca có thể nghỉ lễ cuối năm trong yên bình, trước khi trở lại bằng trận derby với Espanyol ngày 4/1.

