Ngày thi đấu thứ 8 Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30:

Bắt đầu thi đấu nội dung Vô địch Xe đạp địa hình; Đoàn Phú Thọ giành 2 Huy chương Bạc

Ngày 25/8, tại trường đua địa hình, phường Thống Nhất diễn ra ngày thi đấu thứ tám nội dung Vô địch Xe đạp địa hình, trong khuôn khổ Giải Vô địch Xe đạp địa hình và đường trường trẻ quốc gia lần thứ 30 năm 2025.

Các vận động viên nữ xuất phát.

Các vận động viên nam xuất phát.

Nội dung thi đấu Vô địch xe đạp địa hình trẻ Quốc gia diễn ra đúng vào thời điểm cơn bão số 5 đổ bộ vào đất liền khiến trời mưa to đến rất to, đường đua trơn trượt, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giải đấu.

Ngày thi đấu đầu tiên, Ban Tổ chức chỉ tổ chức thi đấu buổi sáng, buổi chiều nghỉ. Nhiều vận động viên đã cố gắng khắc phục khó khăn, thể hiện bản lĩnh, khát vọng chinh phục, các vận động viên đã hoàn thành các nội dung thi đấu, nhưng không tránh khỏi những sự cố ngoài ý muốn như ngã dẫn đến chấn thương, xe đua bị hư hỏng...

Các vận động viên thi đấu dưới trời mưa.

Vận động viên bị ngã do trời mưa, đường trơn.

Kết quả, các vận động viên hoàn thành 6/10 nội dung ngày thi đấu thứ nhất môn Xe đạp địa hình cự ly 2,6km. Kết quả cụ thể: Nội dung băng đồng tính giờ cá nhân nữ lứa tuổi 16 trở xuống, Nhất: Võ Ngọc Ngân (Đồng Tháp); Nhì: Nguyễn Thị Yến Nhi (Phú Thọ); Ba: Nguyễn Thị Huỳnh Như (An Giang).

Nội dung băng đồng tính giờ cá nhân nữ lứa tuổi 17-18, Nhất: Lò Thị Yến Nhàn (Sơn La); Nhì: Giàng Thị Chi (Lào Cai); Ba: Quàng Thị Hồng (Sơn La).

Nội dung băng đồng tính giờ cá nhân nữ lứa tuổi U23, Nhất: Bàn Thị Vang (Lào Cai); Nhì: Lê Thị Huyền (Thanh Hoá); Ba: Trần Thu Thảo (Quân đội).

Các vận động viên nữ tỉnh Phú Thọ nỗ lực về đích.

Nội dung băng đồng tính giờ cá nhân nam lứa tuổi 16 trở xuống, Nhất: Đỗ Nguyễn Tây Nguyên (Quân đội); Nhì: Hạng A Sinh (Lào Cai); Ba: Nguyễn Phú Hoà (An Giang).

Nội dung băng đồng tính giờ cá nhân nam lứa tuổi 17-18, Nhất: Chảo Ông Lủ Phim (Lào Cai); Nhì: Trần Đình Thanh (Phú Thọ); Ba: Trần Hậu Quyết Thắng (Quân đội).

Nội dung băng đồng tính giờ cá nhân nam lứa tuổi U23, Nhất: Nguyễn Văn Lãm (Thanh Hoá); Nhì: Phạm Minh Đạt (Thanh Hoá); Ba: Nguyễn Thái Nhựt Anh (An Giang).

Hương Lan