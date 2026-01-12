Bắt quả tang 9 đối tượng đánh bạc dưới hình thức chơi liêng

{title}
Ngày 11/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi liêng ăn tiền, thu giữ hơn 23 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.
Các đối tượng đánh bạc trái phép cùng tang vật.
Khoảng 21h30 ngày 8/1, qua công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Dân Chủ đã phát hiện, bắt quả tang 9 đối tượng đánh bạc trái phép tại gian bếp nhà ông L.C.T, trú tại xã Dân Chủ, tỉnh Phú Thọ.
Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng sử dụng bài tú lơ khơ để chơi “liêng” cá cược bằng tiền. Nhóm đối tượng gồm: H.Đ.T; L.T.C; H.V.S; H.N.T; L.T.T; N.V.T; N.Q.T; H.Đ.V và H.V.T. cùng trú tại xã Dân Chủ.
Lực lượng Công an đã thu giữ tại hiện trường số tiền 23.185.000 đồng là tang vật dùng để đánh bạc cùng 1 bộ bài tú lơ khơ.
Căn cứ chứng cứ được thu thập, ngày 11/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng nêu trên về hành vi đánh bạc theo quy định của pháp luật.
Vụ việc góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn cờ bạc, qua đó bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã; thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong đấu tranh, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi đánh bạc trái phép.
Đàm Duy (CTV)
