Bé gái hoàn thành 10km tại VTV LPBANK International Marathon 2025 – Truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các bạn nhỏ

Trong khuôn khổ giải Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank - Nhịp điệu xuyên thời gian 2025. Ngày 16/8, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ, Công ty Cổ phần Thành An Media và Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tổ chức Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank - Nhịp điệu xuyên thời gian 2025, một hình ảnh đẹp đã khiến nhiều người tham gia và khán giả xúc động, đó là một bé gái nhỏ nhắn, khoác trên vai lá cờ đỏ sao vàng, kiên cường cán đích sau khi hoàn thành cự ly 10km. Em tên là Nguyễn Ngọc Thảo Nhi- thành viên nhỏ tuổi nhất của MAF RUNNER TEAM PHÚ HÀ.

Thảo Nhi sinh năm 2015, hiện đang sinh sống tại khu 10, phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. Đối với nhiều người lớn, 10km đã là một thử thách không nhỏ. Nhưng với một em bé, việc chinh phục được quãng đường dài ấy lại càng đáng trân trọng hơn. Suốt chặng chạy, bé luôn giữ tinh thần lạc quan, nụ cười rạng rỡ và ý chí quyết tâm, trở thành nguồn cảm hứng cho các vận động viên khác trên đường đua.

Cùng đồng hành với bé luôn có gia đình hỗ trợ, anh Nguyễn Linh - bố của bé Thảo Nhi chia sẻ: “Chúng tôi không đặt nặng thành tích, chỉ mong con được trải nghiệm, rèn luyện sức khỏe và ý chí. Điều khiến chúng tôi tự hào nhất chính là tinh thần nỗ lực đến cùng và niềm vui mà con có được sau khi hoàn thành cự ly 10km.”

Khoảnh khắc Thảo Nhi giang rộng đôi tay, tung bay quốc kỳ Việt Nam trên vạch đích đã trở thành một hình ảnh đẹp, truyền đi thông điệp ý nghĩa: Thể thao không phân biệt tuổi tác – chỉ cần có quyết tâm và niềm đam mê, mọi giới hạn đều có thể vượt qua. Thêm vào đó là sự thể hiện niềm tự hào dân tộc.

Được biết trước khi tham gia giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2025, dù còn nhỏ song em đã lựa chọn trang phục cho riêng mình cũng mong muốn thể hiện được sự biết ơn sâu sắc đến Bác Hồ và các vị Anh hùng của dân tộc nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Câu chuyện của bé Thảo Nhi không chỉ khuyến khích các bậc phụ huynh tạo điều kiện cho con em tham gia vận động, mà còn lan tỏa tinh thần thể thao, ý chí bền bỉ và niềm tự hào dân tộc đến cộng đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh của Thảo Nhi tham gia Marathon Quốc tế VTV LPBank: