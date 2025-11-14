Chính trị
Bế giảng Lớp bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học lý luận chính trị

Ngày 14/11, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học lý luận chính trị. Dự lễ bế giảng có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện, Chủ nhiệm Đề án 587 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Bùi Kim Tuyến-TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Bế giảng Lớp bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học lý luận chính trị

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm trao chứng chỉ cho các học viên

Sau hơn 1 tháng, 40 học viên là cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh đã được nghiên cứu 13 chuyên đề về phương pháp nghiên cứu khoa học lý luận chính trị do các giáo sư, nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi: phương pháp nghiên cứu đinh tính; phương pháp nghiên cứu định lượng; phương pháp nghiên cứu các tác phẩm lý luận chính trị; phương pháp tổng quan tài liệu khoa học; tư duy hệ thống và phong cách ngôn ngữ khoa học lý luận chính trị; kỹ năng xây dựng báo cáo kiến nghị; kỹ năng công bố các sản phẩm nghiên cứu khoa học trên sách, báo, tạp chí... Các học viên được trực tiếp xây dựng Đề cương nghiên cứu đề tài khoa học lý luận chính trị.

Thông qua nội dung học tập, các học viên vận dụng sáng tạo để nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học và giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị; đồng thời ngày càng hoàn thiện kỹ năng nghiên cứu và giảng dạy, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Tại lễ bế giảng, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao chứng chỉ cho 40 học viên.

Thu Hà


Thu Hà

