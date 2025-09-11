Bế mạc Giải bóng chuyền trẻ Cúp câu lạc bộ năm 2025

Sau 12 ngày thi đấu sôi nổi, tối 10/9 tại Nhà thi đấu đa năng thuộc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tam Đảo đã diễn ra trận chung kết môn Bóng chuyền nam và lễ bế mạc, trao thưởng Giải bóng chuyền trẻ cúp câu lạc bộ năm 2025.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho câu lạc bộ Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19

Ban tổ chức trao giải Nhất cho câu lạc bộ Thể Công Tân Cảng

Giải bóng chuyền trẻ cúp các câu lạc bộ năm 2025 có sự góp mặt của trên 400 vận động viên đến từ 16 đội, gồm 8 đội nam: Thể Công, Ninh Bình, Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh, Long An, Khánh Hòa, Biên phòng và Đà Nẵng; 8 đội nữ: Long An, Ninh Bình, Hưng Yên, TP Hồ Chí Minh, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Bộ tư lệnh Thông tin, Thanh Hóa và Ngân hàng Công thương.

Một số hình ảnh trận chung kết nội dung bóng chuyền nam

Tại trận chung kết nam, đội trẻ Thể Công - Tân Cảng đã xuất sắc vượt qua đội Biên phòng với tỷ số 3-1 để bảo vệ thành công ngôi vô địch. Đối với nội dung nữ, đội trẻ câu lạc bộ Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 đã thi đấu đầy bản lĩnh, tự tin, xuất sắc vượt qua các đối thủ với chuỗi 6 trận thắng tuyệt đối, giành chức vô địch.

Phạm Quỳnh Hương (Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19) bên trái và Trương Công Nguyên (Thể công Tân Cảng) nhận Giải vận động viên tấn công xuất sắc

Lê Thị Hằng ((Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19) bên trái và Nguyễn Hoàng Giang (Biên phòng MB) nhận giải vận động viên phòng thủ xuất sắc

Hoàng Dương Thanh Tuyền (Hóa chất Đức Giang Lào Cai) bên trái và Ôn Tấn Vỹ (Sanet Khánh Hòa) nhận giải vận động viên chuyền 2 xuất sắc

Sau trận chung kết, ban tổ chức đã trao giải cho các đội có thành tích xuất sắc. Theo đó, ở nội dung nữ, giải Nhất thuộc về câu lạc bộ Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19, giải Nhì thuộc về Hóa chất Đức Giang Lào Cai và giải Ba thuộc về VTV Bình Điền Long An. Ở nội dung nam, giải Nhất thuộc về Thể Công Tân Cảng; giải Nhỉ thuộc về Biên phòng MB; giải Ba thuộc về Sanet Khánh Hòa.

Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng cá nhân giành cho Tổ trọng tài xuất sắc, vận động viên tấn công xuất sắc, vận động viên phòng thủ xuất sắc, vận động viên chuyền 2 xuất sắc ở cả đội nam và nữ.

Khán giả theo dõi, cỗ vũ các đội thi đấu

Giải bóng chuyền trẻ cúp các câu lạc bộ năm 2025 vừa là sân chơi, vừa là cơ hội để các VĐV, các câu lạc bộ gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Đây cũng là dịp để tuyển chọn các tài năng cho đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam chuẩn bị cho các giải quốc tế, đặc biệt là Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025-SEA Games 33.

Thông qua tổ chức giải góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Tam Đảo nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Ban tổ chức và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các đội bóng

Lê Hoàng