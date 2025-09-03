Phát triển đô thị khu vực hai bên bờ Sông Lô

Chiều 3/9, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe Sở Xây dựng báo cáo phương án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị khu vực hai bên bờ Sông Lô và kế hoạch lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu theo Quy hoạch chung thành phố Việt Trì cũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận hội nghị

Khu vực lập Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị khu vực hai bên bờ sông Lô có diện tích khoảng trên 11.500 ha, thuộc địa giới hành chính các phường: Việt Trì, Thanh Miếu, Vân Phú và các xã Phù Ninh, Bình Phú, Sông Lô, Sơn Đông, Tiên Lữ, Vĩnh Thành (trong đó, phần diện tích bên tỉnh Phú Thọ cũ khoảng 5.754,4ha; bên tỉnh Vĩnh Phúc cũ khoảng 5.792,7ha).

Đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Với ý tưởng quy hoạch 2 bên bờ sông Lô thành dải công viên cây xanh sinh thái, vùng lõi xanh giữa các khu đô thị, xây dựng hình ảnh đặc trưng của đô thị ngã ba sông, khu vực lập đồ án Quy hoạch định hướng phân chia thành 5 phân khu với từng chức năng, tính chất cụ thể, gồm: Khu vực đô thị dịch vụ gắn với sân golf (1.438,2ha - Phân khu bố trí phía Tây Bắc đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, gồm một phần diện tích phường Vân Phú và xã Phù Ninh, xã Bình Phú); Khu vực đô thị dịch vụ công nghiệp (1.952,4ha - Phân khu bố trí phía Đông Bắc đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, gồm phần lớn diện tích xã Sông Lô và một phần diện tích xã Tiên Lữ); Khu vực đô thị thông minh - mô hình TOD (2.046,6ha - Phân khu bố trí phía Tây, gồm phần lớn diện tích phường Vân Phú); Khu vực đô thị theo mô hình TOD - TMDV (4.393,9ha - Phân khu bố trí phía Đông Nam, gồm diện tích xã Sơn Đông, xã Sông Lô và một phần xã Tiên Lữ, xã Vĩnh Thành) và Khu vực Đô thị ven sông - Trung tâm hành chính (1.716,0ha - phân bố dọc trục đường Hai Bà Trưng...).

Lãnh đạo các địa phương phát biểu bày tỏ sự đồng tình và đề xuất bổ sung ý tưởng quy hoạch

Việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng Quy hoạch các tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc cũ, chỉnh trang đô thị hiện hữu, kết nối các khu vực để hình thành đô thị mới, lấy Sông Lô là mạch nguồn cảm hứng, tạo lập khu đô thị 2 bên sông có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Về kế hoạch lập quy hoạch phân khu theo Quy hoạch chung thành phố Việt Trì cũ, Sở Xây dựng đề xuất lập 3 Quy hoạch phân khu để cụ thể hóa Quy hoạch chung Việt Trì được phê duyệt năm 2024, đảm bảo hệ thống các cấp độ quy hoạch, làm cơ sở triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và các dự án đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành đồng thời phù hợp với định hướng phát triển sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Sau khi nghe các sở, ngành địa phương thảo luận, đề xuất, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định về tầm quan trọng của công tác quy hoạch, đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh. Đồng chí đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng và các địa phương về việc giao lập quy hoạch phân khu; tổ chức thẩm định Đồ án quy hoạch, đồng thời nhấn mạnh: Quá trình lập Đồ án, các địa phương, đơn vị phải tăng cường trao đổi, phối hợp để giải quyết các vướng mắc phát sinh về quy hoạch phân khu trước đây; đảm bảo tính đồng bộ, giao thoa, liên kết giữa các phân khu.

Trên cơ sở đó, tính toán phương án thiết kế hệ thống cầu vượt, đường giao thông, hầm chui kết nối giữa các phân khu và toàn khu vực; chú trọng đầu tư hệ thống sinh thái, thiết chế công cộng đảm bảo khoa học, hài hòa về kiến trúc, cảnh quan; nâng tầm quy mô trung tâm hành chính mới.

Quang cảnh hội nghị

Nhấn mạnh lợi thế đô thị ngã ba sông, cùng không gian cảnh quan ven sông Lô được thiên nhiên tạo lập, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến, đề xuất tại hội nghị, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, sớm tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp, phản biện của các chuyên gia, tư vấn quốc tế nhằm đảm bảo quy hoạch bắt nhịp với xu hướng phát triển đô thị các nước phát triển trên thế giới, có luận cứ khoa học, tầm nhìn tương lai và sát với thực tiễn, vị trí địa lý của tỉnh Phú Thọ mới.

Đinh Vũ